Применение экстракорпоральной мембранной оксигенации московскими врачами позволяет спасать жизни пациентов, когда медикаментозная терапия и стандартные методы лечения не помогают обеспечить должную работу сердца или легких. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации городской клинической больницы им. Буянова Виктор Суряхин.

Суряхин отметил, что сегодня специалисты применяют на практике опыт работы с технологиями при тяжелой дыхательной недостаточности, полученный во время пандемии COVID-19, для работы с пациентами, страдающими от кардиогенного шока.

«В таких случаях применяется ЭКМО, которая позволяет временно поддерживать работу сердца и кровообращение», — сказал он.

Врач пояснил, что речь идет о сложной и высокотехнологичной методике, требующей специальной подготовки, которую можно получить в крупных стационарах и региональных сосудистых центрах столицы. Сама ЭКМО, по его словам, представляет собой важный инструмент, благодаря которому у медиков появляется больше времени для восстановления работы сердца и спасения пациента.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в свою очередь, сообщила о том, как процедура ЭКМО позволила спасти 42-летнего мужчину, который поступил в сосудистый центр ГКБ им. Буянова с резкой болью за грудиной. В ходе обследования у пациента был диагностирован обширный инфаркт миокарда и закрытие тромбом передней межжелудочковой артерии.

Обширное повреждение сердца стало причиной кардиогенного шока, препятствующего эффективной перекачке крови и обеспечению органов необходимым объемом кислорода. Помимо этого, у мужчины возникло опасное нарушение сердечного ритма, сопровождающееся отсутствием скоординированных сокращений.

Через три дня после дефибрилляции и интенсивной терапии его состояние резко ухудшилось, несколько раз останавливалось сердце. После перевода на ЭКМО сердечная деятельность восстановилась в течение нескольких суток, и врачи смогли приступить к ранней реабилитации.