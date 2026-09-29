Международная федерация футбола подала в суд Майами обвинение в адрес Союза европейских футбольных ассоциаций из-за предполагаемой дезинформации с целью повлиять на выборы президента ФИФА. Об этом сообщает Sky News.

Такой шаг со стороны ФИФА был вызван запросом со стороны УЕФА на предоставление всех документов, имеющих отношение к коммерческому проекту FIFA Forward Enterprise (FFE), в рамках которого предполагается продажа частным инвесторам части прав на организацию чемпионатов мира.

Сообщается, что руководство УЕФА рассматривало возможность возбуждения дела против президента ФИФА Джанни Инфантино в связи с преступным злоупотреблением полномочиями из-за занижения стоимости прав на турниры ради личной финансовой выгоды.

Юристы Международной федерации футбола назвали подозрения УЕФА «безосновательными», так как FFE подлежал утверждению как национальными ассоциациями, входящими в состав ФИФА, так и советом организации, в то время как деятельность в рамках проекта должны была контролироваться структурами организации.

«Действия УЕФА свидетельствуют о том, что их ходатайство было подано недобросовестно и с целью преследования», — заявили представители истца.

По версии европейского союза, Инфантино разработал само предложение втайне, посвятив в подробности лишь узкий круг советников и инвесторов, и действовал в обход стандартных процедур управления ФИФА.

Ввиду изложенных претензий в УЕФА отозвали поддержку кандидатуры Инфантино на фоне выборов, не предложив альтернативного кандидата до истечения ноябрьского срока подачи заявок.

«Суд должен отклонить любые попытки повлиять на выборы президента ФИФА на подобных основаниях», — говорится в юридическом заключении ФИФА.