Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Юрия Дудя*, сообщила пресс-служба столичных судов. Меньше недели назад Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов.

Дудю* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Она будет применена с момента передачи журналиста правоохранительным органам РФ, если его экстрадируют, либо с момента его задержания в России.

В релизе сказано, что Дудь* обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК — «публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма через СМИ и интернет». Максимальное наказание по статье — 7 лет лишения свободы.

Ранее во вторник, 29 сентября, SHOT сообщил, что в России начали процесс конфискации имущества журналиста в пользу государства. По данным канала, в первую очередь у него забирают трехкомнатную квартиру площадью 78,5 кв. м в московском районе Южное Бутово, которая стоит 26 млн рублей.

Как утверждается в публикации, в апреле нынешнего года любые сделки с этой квартирой были временно запрещены из-за неоплаченных штрафов, которые Дудь* игнорировал. На сегодня его права полностью ограничены — он не может ни жить в квартире, ни распоряжаться ею.

Канал поясняет, что далее предстоит суд, который может вынести решение о конфискации.

У журналиста также имеется дом площадью 250 кв. м на 12 сотках земли в коттеджном поселке «Синергия» в Новой Москве. Стоимость этого жилья — около 75 млн рублей, с 2022 года оно записано на жену Ольгу Дудь. SHOT пишет, что переоформление дома суд может посчитать недействительным.

Канал напоминает, что в России впервые конфисковали имущество у родственников иноагентов в 2024 году — тогда в пользу государства изъяли дом тещи журналиста Александра Невзорова*.

Как уточняет SHOT, у российских властей достаточно оснований для конфискации имущества Дудя*. В 2025 году его заочно приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима по статье о неисполнением обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК), также ему несколько раз заочно назначали штрафы за нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП).

Кроме того, за ним числится исполнительное производство с неоплаченным долгом в 180 тыс. рублей, сообщает канал.

Юрист Михаил Пирогов в разговоре с NEWS.ru оценил вероятность конфискации дома в Новой Москве как «высокую».

«Суд может признать эту сделку недействительной, и в этом случае объект с высокой вероятностью перейдет государству. Основания для этого уже сформированы, а правоприменительная практика по аналогичным делам существует», — сказал он.

По словам юриста, переоформление имущества после начала СВО и на фоне претензий к Дудю* со стороны властей может быть расценено как намерение «причинить вред государству как потенциальному взыскателю». Это одно из оснований, по которым могут оспорить сделку, указал Пирогов.

* внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов