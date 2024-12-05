Приморский районный суд Санкт-Петербурга по иску прокуратуры изъял в пользу государства землю и дом тещи публициста Александра Невзорова* Наталии Колесниковой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Как сказано в пресс-релизе, суд признал недействительным договор купли-продажи земельного участка и дома в поселке Лисий Нос (Приморский район Петербурга). Договор был заключен в августе 2023 года между супругой Невзорова* Лидией и ее матерью Наталией Колесниковой.

ТАСС передает со ссылкой на материалы дела, что речь идет о земельном участке площадью 12 соток по Новоцентральной улице, 42, и жилом доме на нем площадью 344,6 кв. м. Фактически участок объединен с соседними, изъятыми у Невзоровых в пользу государства в июле, и представляет вместе с ними одно имение.

Невзорова продала участок и дом своей матери за 20 млн рублей, однако проверка Росфинмониторинга показала, что у Колесниковой не было на счетах такой суммы, а Невзоровой эти средства не поступали. В прокуратуре полагают, что путем продажи имущества Невзорова пыталась защитить его от угрозы наложения ареста. На этом основании сделку потребовали признать мнимой.

«Суд <…> прекратил право собственности Колесниковой на вышеуказанное имущество, зачислив его на баланс Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — отметили в пресс-службе судов.

Летом этого года Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал Невзорова* и его жену Лидию «экстремистским объединением» и запретил их деятельность в России. Имущество супругов, в том числе три земельных участка в поселке Лисий Нос, суд обратил в доход государства. Это был первый в России подобный случай.

Признать семью Невзорова* «экстремистским объединением» и изъять ее недвижимость «в доход государства» требовала прокуратура Санкт-Петербурга. Сам Невзоров* тогда говорил, что не хочет иметь «ничего общего» с Россией, которая его «предала», и уже давно «махнул рукой» на «остатки былой роскоши».

Лидия Невзорова, в свою очередь, отмечала, что признание семьи «экстремистским объединением» и изъятие имущества повлечет за собой выселение ее 80-летней мамы-блокадницы «на улицу». В ноябре стало известно, что суд арестовал принадлежащую матери Невзоровой квартиру в Петербурге.

В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова* к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в распространении «фейков» о российской армии. В сообщении СК говорилось, что публикации Невзорова* якобы «сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан».

Невзоров* покинул Россию в марте 2022 года, вскоре после начала военных действий на Украине. В апреле того же года Минюст России внес Невзорова* в реестр иноагентов, а в следующем месяце он был объявлен в уголовный розыск и заочно арестован. Президент Украины Владимир Зеленский в июне 2022-го предоставил Невзорову* и его супруге Лидии украинское гражданство.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов