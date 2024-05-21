Прокуратура Санкт-Петербурга направила в Октябрьский городской суд требование признать семью журналиста Александра Невзорова* «экстремистским объединением» и изъять ее недвижимость «в доход государства». Об в своем телеграм-канале рассказал юрист Алексей Прянишников.

«После недолгих раздумий режим приступил к созданию универсальной схемы отъёма собственности у инакомыслящих. Если деяния не тянут на „уголовку“, а руки чешутся, то достаточно объявить семью „экстремистским объединением“ (внимание, я не сошел с ума!) — и делать с ней все, что угодно», — написал он.

Александр Невзоров* — российский журналист и публицист, автор программы «600 секунд», которая выходила в эфир в 1987-1993 годах на Ленинградском телевидении. Невзоров* покинул Россию в марте 2022 года, вскоре после начала боевых действий на Украине, и переехал в Италию. В том же месяце Следственный комитет возбудил в отношении журналиста уголовное дело за распространение «фейков» об армии. В апреле 2023 года Минюст России внес Невзорова* в реестр иноагентов, а в мае того же года он был объявлен в уголовный розыск и заочно арестован. Президент Украины Владимир Зеленский в июне 2022 года предоставил Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой украинское гражданство. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко поблагодарил Александра Невзорова* и его супругу Лидию за «смелость и честность», а также «за искреннее желание помочь остановить [боевые действия] и правдивую оценку реальной ситуации».

Прокуратура требует обратить в доход государства участки Невзоровых, так как, по мнению ведомства, это имущество, используется для осуществления экстремистской деятельности на территории России, сообщила руководитель пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Как следует из картотеки Октябрьского городского суда, заинтересованными лицами по делу об изъятии имущества Невзоровых выступают Главное управление Министерства юстиции России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, управление Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу, Росимущество и ООО «Питер-техпроект — новые ресурсы», совладельцем которого, по данным базы данных СПАРК, является Лидия Невзорова.

Первое заседание по иску прошло во вторник, 21 мая, в закрытом режиме, но окончательного решения по делу пока нет. Второе заседание ожидается 24 мая.

По словам адвоката Прянишникова, кроме трех земельных участков у Александра* и Лидии Невзоровых «ничего нет», но есть дом, находящийся в собственности тещи Невзорова*, говорит Прянишников.

«Теща, правда, в экстремистское объединение не входит. Но прокуратуру эта нестыковочка не смущает», — пишет юрист.

По его словам, «на ее дом и нацелилась прокуратура», которая «уже в течение года безуспешно пытается изъять у Невзоровых землю по гражданским искам».

Обращение ведомства и признание Невзоровых «экстремистским объединением» Прянишников считает «первой ласточкой», после которой «механизм [отъема собственности] будет отработан и запущен в серию».

Александр Невзоров*, комментируя требование прокуратуры, написал, что его не волнуют никакие имущественные вопросы, потому что он «давно махнул рукой на остатки былой роскоши».

Лидия Невзорова, в свою очередь, отметила, что признание семьи «экстремистским объединением» и изъятие имущества повлечет за собой выселение ее 80-летней мамы-блокадницы «на улицу».

В мае 2023 года прокуратура потребовала изъять у Невзорова* два участка земли в поселке Лисий нос в Петербурге. В иске было указано, что прокуратура провела проверку по поводу того, каким образом эти два оказались в собственности журналиста. По утверждению гособвинения, оба объекта недвижимости «были приобретены незаконно».

«Участки не были выкуплены Невзоровым* в нарушение п. 3 Указа Президента РФ от 27.10.1993 № 1767. Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавалось, расчет стоимости не производился», — говорится в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов