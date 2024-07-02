Суд признал журналиста Невзорова* и его жену «экстремистским объединением»

Октябрьский суд Санкт-Петербурга по требованию прокурора города вынес решение о признании журналиста Александр Невзоров* и его жены Лидии экстремистским объединением в связи с якобы осуществлением ими соответствующей деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Суд также удовлетворил просьбу городской прокуратуры, связанную с обращением имущества супругов, которое по версии ведомства используется для экстремистской деятельности, в доход государства.

«Суд решил административное исковое заявление прокурора города Санкт-Петербурга <…> удовлетворить, <…> обратить имущество запрещенного объединения, членами которого являются Невзоров* Александр Глебович и Невзорова Лидия Алексеевна, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность Российской Федерации», — заявила судья Елена Николаева.

В качестве заинтересованных лиц по этому процессу выступали Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу и Ленобласти, управление Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу, Росимущество, а также ООО «Питер-техпроект — новые ресурсы», где Лидия Невзорова указана в качестве совладельца.

Решение суда коснулось трех земельных участков площадью 1180, 1198 и 1241 кв. м. в поселке Лисий Нос, здания и жилого дома в том же поселке, 25% уставного капитала ООО «Питер-техпроект — новые ресурсы» и автомобиля Hyundai Equus Centennial 2016 года.

Прокуратура выступила с требованием изъять у Невзорова* два участка земли в Петербурге после проверки того, как образом они оказались в его собственности. По версии обвинения, эта недвижимость досталась журналисту незаконным путем.

«Участки не были выкуплены Невзоровым* в нарушение п. 3 Указа Президента РФ от 27.10.1993 № 1767. Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавалось, расчет стоимости не производился», — говорится в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Александр Невзоров*, комментируя требование прокуратуры, написал, что его не волнуют никакие имущественные вопросы, потому что он «давно махнул рукой на остатки былой роскоши».

Лидия Невзорова, в свою очередь, отметила, что признание семьи «экстремистским объединением» и изъятие имущества повлечет за собой выселение ее 80-летней мамы-блокадницы «на улицу».