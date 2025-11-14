Мировой судья Басманного района Москвы приговорил журналиста Юрия Дудя* к одному году и десяти месяцам колонии общего режима, признав его виновным в уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Приговор был вынесен с учетом позиции прокуратуры и пока не вступил в законную силу, уточнили в телеграм-канале надзорного ведомства Москвы.

Как отметили в прокуратуре, проживающий за пределами России журналист дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента в течение года после включения его Минюстом в соответствующий реестр.

В мае 2025 года Дудь* также сделал две публикации в одном из мессенджеров, в которых отсутствовала плашка с информацией о его статусе. Уголовное дело в его отношении было возбуждено после проверки, организованной столичной прокуратурой, и рассматривалось судом в отсутствие журналиста, который был объявлен в розыск.

В отношении Дудя* была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок отбытия журналистом назначенного наказания начнет исчисляться с момента его экстрадиции, либо задержания на территории России.

О том, что в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело Следственный комитет сообщил в начале июля. Позднее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что действия Юрия Дудя* могут также проверить на признаки государственной измены.

Дудь* был внесен в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года, через два месяца после соответствующего обращения в Генеральную прокуратуру со стороны главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Журналист обращался в суд, чтобы оспорить решение Минюста, однако его исковое заявление было отклонено.

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов