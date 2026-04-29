В параде на Красной площади 9 мая, в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет только пешая колонна, сообщило Минобороны. В ведомстве объяснили это «текущей оперативной обстановкой».

«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», — рассказали в министерстве.

В пешей колонне пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск Вооруженных Сил России.

Во время трансляции покажут работу военных, выполняющих задачи в зоне СВО, а также несущих боевое дежурство — в том числе на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, в Воздушно-космических силах и на кораблях Военно-морского флота.

Авиационная часть парада сохранится: над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных групп, а в финале летчики на штурмовиках Су-25 окрасят небо Москвы в цвета российского флага.

Ранее в Кремле сообщили, что Россия в этом году ждет на Парад Победы «ряд лидеров». Москва отметила, что некоторые из них уже выразили желание «разделить с нами радость этого праздника». Уже известно, что приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. О том, кто еще приедет из зарубежных высокопоставленных гостей, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал рассказать «позднее».