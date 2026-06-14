14 июня президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет. Американский лидер и бизнесмен славится яркими вечеринками и мероприятиями, которые проходят с размахом. Празднование юбилея в 2026 году не станет исключением. По такому случаю RTVI собрал топ-5 дней рождения Трампа, о которых писали СМИ.

80-летие: бои UFC в прямом эфире

Солидный юбилей президент США решил отметить отнюдь не скромно, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, который праздновал 80-летие в кругу семьи за бранчем.

Перед юбилеем Трампа на южной лужайке перед Белым домом начали возводить временную восьмиугольную арену для боев по смешанным единоборствам (UFC). Октагон будет окружен красно-бело-синей сценой с высокой аркой в цветах флага США, также там установят экраны для прямой трансляции. По словам самого американского лидера, «прямо у главных дверей Белого дома появится арена на 5 тыс. мест».

«Ожидается, что это мероприятие, приуроченное ко Дню флага и празднованию 250-летия страны, привлечет тысячи зрителей и национальную телевизионную аудиторию к чемпионским боям на временной арене на южной лужайке», — пишет The Washington Post.

78-летие: Белый дом близко

Летом 2024 года день рождения Трампа был неразрывно связан с его предвыборной кампанией и идеей вновь занять президентское кресло. Вечером 14 июня он выступил перед членами «Клуба 47» (после выборов Трамп стал 47-м президентом США) в конференц-центре в Уэст-Палм-Бич, недалеко от своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Как рассказал президент «Клуба 47» Ларри Сноуден, на это мероприятие было распродано 5 тыс. билетов примерно по $35, а места ближе к сцене стоили $60.

«Это была самая грандиозная вечеринка в честь моего дня рождения, которую я когда-либо устраивал», — признал сам Трамп.

Самым ярким моментом того празднования стал огромный торт-колонна из шести ярусов. Его верхушку украшала съедобная бейсболка с надписью MAGA (Make America Great Again), далее вниз по торту располагались американский флаг, надпись «Рожден в США в День флага», изображение Трампа, играющего в гольф, и Овальный кабинет, по бокам от которого красовалась символика республиканцев — слоны.

50-летие: в образе Супермена

За организацию юбилея Дональда Трампа в 1996 году взялась его на тот момент вторая жена Марла Мейплз. Вечеринка проходила в Trump Tower в Нью-Йорке, гостей встречали официанты, предлагавшие бокал шампанского и клубнику, а для прессы был выделен отдельный уголок в вестибюле рядом с красной ковровой дорожкой. На входе играли скрипичное трио и пианист.

Марла заказала изготовление масштабных версий детских фото Дональда Трампа, а также ледяную скульптуру себя в виде русалки.

В финале вечера заиграл саундтрек из фильма о Супермене, под который на сцену выкатили торт. Он был сделан в виде самого Трампа в образе Супермена, а вокруг расположились сладкие макеты принадлежащих ему зданий. На груди вместо буквы «S» сияло изображение денег.

47-летие: Трамп эпохи Возрождения

Как сообщали СМИ, в 1993 году Дональд Трамп решил закатить грандиозную вечеринку. В разосланных приглашениях говорилось, что мероприятие будет проходить под лозунгом «Человек эпохи Возрождения».

На самом приглашении был изображен молодой Трамп, восседающий на троне и с мечом в руках, а у ног именинника сидела его жена Марла Мейплз. Спустя почти четверть века Трамп действительно окажется «на троне», впервые официально заняв президентское кресло в январе 2017 года.

В анонсе говорилось, что это «празднование дня рождения века, главным героем которого станет человек эпохи Возрождения Дональд Дж. Трамп». Гостям обещали танцы, рыцарские турниры и «великолепные сюрпризы».

42-летие: космический корабль и Джексон

В 1988 году Дональд Трамп праздновал день рождения в компании своей первой жены Иваны Трамп. Он устроил вечеринку в своем отеле и казино Trump’s Castle, который сейчас называется Golden Nugget Atlantic City.

Празднование началось с запуска 4,5-метрового космического корабля. Он взлетел со сцены и завис в воздухе среди дыма и лазерных вспышек. Позже гостей развлекали фокусники и танцоры, а также звучала песня «Bad» Майкла Джексона, которую переработали «в честь магната в области недвижимости».

Сообщалось, что поздравления с днем рождения Трампу в тот год отправили президент США Рональд Рейган, актеры Билли Кристал, Лайза Миннелли, Джо Пископо, а также ведущий и стендап-комик Деннис Миллер.