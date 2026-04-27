В Кремле анонсировали визиты зарубежных лидеров на Парад Победы в Москве. В ответ на запрос RTVI о том, кто еще из иностранных политиков помимо премьер-министра Словакии Роберта Фицо собирается прилететь в российскую столицу на 9 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал «сообщить позже».

Ранее Дмитрий Песков рассказал «Известиям», что «в этом году Россия также ждет на 9 Мая ряд лидеров», и некоторые уже выразили желание «разделить с нами радость этого праздника».

Из тех, кто точно собрался встретить День Победы на Красной площади, — премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Правда, Эстония, Латвия и Литва заявили, что не пропустят его борт через свое воздушное пространство для участия в этом мероприятии. Вероятно, так же поступит Польша. Но Фицо уже сообщил, что будет искать обходные пути.