Правительство Кубы начало распределять оружие среди граждан и призывать население готовиться к возможному военному вторжению США. Об этом пишет венесуэльская газета Versión Final.

Как сообщает издание, это происходит на фоне наращивания американского военного присутствия вблизи острова. Кроме того, как отмечается в статье, госсекретарь США на слушаниях в Конгрессе не стал уточнять, каковы планы администрации в отношении Кубы и какие меры — военные или иные — могут последовать.

Издание отмечает, что «атмосфера напряженности и неопределенности» влияет на обычную жизнь Гаваны. Например, корреспондент CNN Патрик Оппман рассказал Bloomberg, что управляющие государственными зданиями обходят жильцов и уточняют вопросы, связанные с действиями на случай вторжения.

«В государственном здании, где расположен наш главный офис, один из управляющих подошел к нам и спросил, понадобится ли нам офис во время вторжения», — рассказал Оппман.

По его словам, официальные указания по подготовке к чрезвычайным ситуациям строго исполняются на уровне кварталов и учреждений. Происходящее, утверждает журналист, вызывает у людей глубокую тревогу.

Versión Final также пишет, что во время попытки захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в которой участвовал американский спецназ, в стране тайно находились кубинские военные. Утверждается, что не менее 30 из них погибли во время боев.

Однако, как пишет издание, кубинцы уже устали бояться: с угрозой американского вторжения жители острова живут десятилетиями, и многие давно перестали воспринимать ее всерьез.

«Среди населения общее настроение колеблется между тревогой и изнеможением; по местным свидетельствам, некоторые кубинцы признают, что в удушающих условиях кризиса “хотят только, чтобы это уже закончилось раз и навсегда — так или иначе”», — пишет Versión Final.

В конце мая The New York Times писала, что Куба оказалась на грани санитарной катастрофы из-за мусорного кризиса. США отрезали Кубу от поставок венесуэльской нефти и пригрозили пошлинами странам, которые рискнут поставить острову топливо. После этого Мексика, второй ключевой поставщик Гаваны, тоже остановила отгрузки.

Из-за нехватки топлива на острове начались отключения электричества и практически прекратился вывоз мусора: в Гаване исправны лишь 44 из 106 мусоровозов, отмечала газета. Некоторые мусорные кучи достигают 1,2 метра в высоту и тянутся на десятки метров, писало издание, а люди жгут мусор прямо на улице, потому что иного выхода нет. Эпидемиологи предупреждают о надвигающейся волне денге, чикунгуньи и лептоспироза — болезней, которые особенно быстро распространяются в таких условиях.