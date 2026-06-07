Армению не могут исключить из ЕАЭС, так как все решения в объединении должны приниматься всеми входящими в него странами, а Ереван обладает правом вето. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян после того, как проголосовал на выборах в республике.

7 июня в Армении проходят парламентские выборы — в них участвуют 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор» Пашиняна. Голосование началось в 8:00 по местному времени, по всей стране открылись более 2 тыс. избирательных участков.

«Армению не могут лишить статуса члена Евразийского экономического союза, все решения в ЕАЭС принимаются консенсусом, и Республика Армения, следовательно, обладает также правом вето, как и все страны-члены», — заявил Пашинян.

Отдельно премьер прокомментировал ограничения на поставки армянских товаров в Россию, введенные Россельхознадзором. Ведомство объяснило их фитосанитарными нарушениями. Глава армянского правительства назвал эти вопросы рабочими.

«Каждый раз на заседании Высшего Евразийского экономического совета обсуждаются десятки вопросов, самых разных, связанных с фитосанитарными проблемами, экспортом, реэкспортом, происхождением товаров», — сказал он.

По его словам, такие ситуации периодически возникают внутри ЕАЭС, однако в случае с Арменией они «сейчас более активно освещаются не без участия известных сил».

Пашинян также высказался о тактике партнеров по союзу, заметив, что своими заявлениями они вместо поддержки позитивного образа ЕАЭС в армянском обществе добиваются обратного эффекта — снижения этого восприятия. Окончательное слово в вопросе выбора между ЕС и ЕАЭС, по его словам, останется за гражданами Армении.

При эом он подчеркнул, что республика к вступлению в Евросоюз «сейчас явно не готова», а референдум состоится лишь тогда, «когда будет конкретика».

Отдельно Пашинян высказался об отношениях между Россией и Арменией: он отметил, что они основаны на взаимном уважении, никакого напряжения нет.

«Я не вижу напряженности, это искусственная напряженность. Наши отношения с Россией институциональны и основаны на взаимном уважении», — заявил он.

По его словам, отдельные политические силы внутри Армении намеренно пытаются нагнетать обстановку, однако эти попытки, как он считает, не дают результата.

«Некоторые силы, действующие в Армении, пытаются создать напряженность в армяно-российских отношениях. Эта напряженность не создается по той простой причине, что у нас очень тесные отношения с президентом Российской Федерации», — добавил премьер.

Обострение дискуссии вокруг членства Армении в ЕАЭС пришлось на конец мая: по итогам саммита в Астане лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана призвали Ереван как можно скорее провести референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС.

Президент России Владимир Путин предупредил, что Армения при выходе из ЕАЭС может потерять до 14% ВВП, и допустил сценарий «интеллигентного развода». 1 июня Пашинян и Путин обсудили эти вопросы по телефону.

Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя Евросоюз не предлагал Еревану членство.