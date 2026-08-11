Партия «Яблоко», которую Верховный суд снял с выборов в Госдуму, спустя некоторое время может оказаться под угрозой ликвидации. Такое мнение политолог Александр Кынев* высказал в эфире RTVI.

«По закону партия должна в течение семи лет участвовать в выборах. За участие в выборах считается либо наличие в бюллетене списка в Госдуму, либо [наличие] в бюллетене кандидата на выборах президента. Либо — если нет ни первого, ни второго — нужны выборы губернаторов, заксобраний или муниципальные выборы», — сказал Кынев*.

В случае с региональными выборами партия должна охватить определенный процент субъектов. «Если это муниципальные выборы, то более чем половину регионов. Это очень много. У «Яблока» с этим будут очевидные проблемы», — сказал Кынев*.

В 2021 году «Яблоко» участвовало в выборах в Госдуму.

«Добавляем семь лет. Это означает, что в конце 2028 года «Яблоко» теряет квалификационную норму, позволяющую ей сохранять статус политической партии. Компенсировать она это сможет только региональными выборами. Если этого не наберется, тогда она окажется под угрозой ликвидации», — рассуждает политолог.

Он полагает, что главной целью участия «Яблока» в думских выборах 2026 года было как раз «сохранить юридическое лицо». Принять участие в необходимом количестве муниципальных и региональных выборов до конца 2028 года «будет очень тяжело» для партии, считает Кынев*.

«Я думаю, что представители адекватной части политического спектра могли бы попытаться помочь «Яблоку» выжить», — продолжил Кынев*.

По его мнению, самым разумным было бы внести поправку в закон о политических партиях — прописать, что участием в выборах в Госдуму считается наличие у партии кандидатов в одномандатных округах. «У «Яблока» есть зарегистрированные кандидаты в округах. По нынешнему закону это в зачет не идет. Если сделать эту поправку, то это позволит пролонгировать жизнь партии. Мне кажется, что это разумно», — подчеркнул Кынев*.

«Я абсолютно убежден, что было бы важно сохранить «Яблоко» как политическую силу, как часть политического спектра», — добавил политолог.

В статье 37 закона «О политических партиях» сказано, что партия считается участвующей в выборах, если она выдвинула и добилась регистрации: федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы;

кандидата в президенты;

кандидатов на посты глав регионов не менее чем в 10% субъектов Федерации;

кандидатов (или списков) в депутаты региональных парламентов не менее чем в 20% субъектов Федерации;

кандидатов (или списков) в органы местного самоуправления более чем в 50% субъектов Федерации. Партия, не принимавшая в течение семи лет подряд участия в выборах, подлежит ликвидации.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов