В Бенгази вечером 10 августа при взрыве автомобиля погиб начальник военной разведки Ливийской национальной армии (ЛНА) Фаузи аль-Мансури. Об этом Reuters сообщили два источника в силовых структурах.

По их данным, взрывное устройство сработало в машине аль-Мансури возле его дома в районе Хавари. Кто стоял за нападением, собеседники агентства не уточнили.

Ливийский портал Alwasat пишет, что взрыв прогремел рядом с мечетью Сайида Айша. В соцсетях также распространилось видео с горящим автомобилем — предположительно, это была машина погибшего. По информации Al Arabiya, взрывчатка находилась внутри салона, ведется расследование.

Аль-Мансури был одной из ключевых фигур в командовании ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара. Как уточняет Al Arabiya, он с 2024 года возглавлял военную разведку. До этого Аль-Мансури руководил военным округом Аль-Халидж и оперативным штабом в Аджабии, а в 2021 году Хафтар назначил его командующим военным округом Сабха.

Как пишет Asharq Al-Awsat, несмотря на соглашение о прекращении огня, действующее с 2020 года, в стране сохраняется противостояние между соперничающими центрами власти и связанными с ними вооруженными группировками. ЛНА контролирует восток и часть юга Ливии, а запад страны остается под контролем базирующегося в Триполи Правительства национального единства.