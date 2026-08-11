В Новоусманском районе Воронежской области при падении обломков БПЛА погиб мужчина, еще два человека пострадали, рассказал губернатор Александр Гусев. В пресс-службе RWB сообщили, что в регионе произошел пожар на объекте Wildberries.

По словам Гусева, над Воронежем и пятью районами были сбиты 15 беспилотников.

«В результате падения обломков в Новоусманском районе был тяжело ранен и скончался в больнице находившийся на улице 49-летний мужчина. Также ранены и находятся в больнице еще два человека — один в момент атаки был на улице, другой — на площадке крупного логистического центра», — отметил он.

Губернатор уточнил, что в Новоусманском районе также загорелись два склада крупной компании. «Возгорание на одном из складов под Воронежем, произошедшее вследствие удара БПЛА, ликвидировано на площади 16 тыс. кв. м. На втором объекте борьба с огнем продолжается. К настоящему моменту пожар локализован на площади 75 тыс. кв. м», — добавил Гусев.

Обломки БПЛА также повредили три грузовых и один легковой автомобиль.

В RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) сообщили, что в результате атаки БПЛА на Воронежскую область произошел пожар на логистических объектах WB, люди были эвакуированы. «Товары преимущественно не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты», — отметили в компании.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал, что над регионом сбиты восемь беспилотников.

«В результате падения обломков БПЛА началось возгорание на одном из промышленных предприятий. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — уточнил он.

СМИ и телеграм-каналы утверждают, что речь идет об НПЗ в Орске. Официального подтверждения этой информации нет.

Над Ростовской областью было сбито более 60 дронов в 11 районах, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Информации о пострадавших, по его словам, не поступало.

«В местах падения БПЛА возникло несколько очагов горения. В Тарасовском районе загорелась лесополоса. В Каменском районе очаги пламени возникли на двух небольших участках лесничества. В Милютинском районе загорелась сухая растительность возле поселков Аграрный и Антоновка. Все пожары были оперативно потушены», — заявил глава региона.

В Белгородской области за минувшие сутки зафиксировали 126 атак ВСУ, ударам подверглись 19 муниципалитетов, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. «Противник совершил пять обстрелов с использованием артиллерии и авиации. Также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА», — добавил он, уточнив, что расчеты ПВО и другие подразделения сбили 147 дронов.

Шуваев также рассказал, что во время атаки в Шебекинском округе погиб мирный житель, еще одна женщина скончалась в больнице от тяжелых ранений, полученных 3 августа в Краснояружском округе. По его данным, в Белгородском и Шебекинском округах пострадали семь человек, двое из них остаются на лечении в больницах.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за ночь в сторону Московского региона летели 237 БПЛА. По его словам, большая их часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, «13 беспилотников уничтожены на подлете к Москве».

Согласно данным Минобороны, за ночь российские военные уничтожили 396 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, а также над Крымом.