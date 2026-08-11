Президент Украины Владимир Зеленский «уже созрел» для возможной ликвидации. Такое мнение высказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, от Зеленского мало что зависит, поскольку он является марионеткой Запада.

«Думаю, уже созрел [для вероятного физического устранения]. Он — шестерка», — сказал депутат.

Колесник выразил уверенность в том, что действиями украинского президента управляют американская и британская разведслужбы.

Депутат также заявил, что Зеленский «уже достал со своими поездками», имея в виду его многочисленные визиты в США и страны ЕС и встречи с их лидерами в попытке заручиться дальнейшей поддержкой.

Парламентарий предложил «сделать так», чтобы в любых местах, которые посетил украинский лидер, жизнь становилась «намного хуже».

На днях зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал РИА Новости, что Зеленский «активно продвигается к финалу своей поганенькой „карьеры“». По его мнению, президента Украины ждет участь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас «представляет собой крайне жалкое зрелище».

Саакашвили возглавлял Грузию два срока — с 2004 по 2013 годы. Затем он несколько лет работал на Украине во главе Одесской областной госадминистрации и Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. В 2021 году его задержали в Грузии. На данный момент он отбывает срок по четырем уголовным делам, еще одно дело находится в производстве. В заключении у политика серьезно ухудшилось состояние здоровья, в том числе из-за многократных голодовок. Саакашвили, который считает свое задержание незаконным, а обвинения сфабрикованными, утверждал, что в заключении его «систематически пытали, физически и психологически».

В мае 2023 года, после попытки атаковать Кремль двумя беспилотниками, Медведев написал в своем телеграм-канале, что «не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики».

В декабре 2025 года Медведев поздравил Зеленского «с последним годом», указав, что «именно сейчас костлявая часто дышит в спину ублюдку».

В феврале нынешнего года в интервью ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo Медведев заявил, что Зеленский «всем нам набил оскомину», и выразил уверенность, что «головы ему не сносить».