Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий тюремный срок по нескольким уголовным делам, а также экс-начальник его охраны Теймураз Джанашия приговорены по гражданскому иску со стороны государства к выплате в бюджет 9 млн лари (более $3 млн), передает агентство «Интерпрессньюс».

В частности, по решению судьи Тбилисского городского суда, Саакашвили и Джанашия обязаны совместно вернуть в бюджет 8,4 млн лари, и дополнительно Саакашвили единолично должен выплатить 631,5 тыс. лари.

Эти суммы, по мнению государства, были похищены из казны и растрачены в годы правления Саакашвили. В марте этого года экс-глава государства получил девять лет лишения свободы по связанному с этим уголовному делу о незаконном присвоении денежных средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (чч. 2, 3 ст. 182 УК Грузии). Джанашия по тому же делу был оштрафован на 300 тыс. лари.

Дело расследовалось с 2014 года и получило известность как «дело пиджаков». Как утверждало обвинение, Саакашвили тратил похищенные госсредства на пиджаки и пальто, машины, часы, самолет, а также на учебу сына и многое другое.

После этого государство предъявило обоим фигурантам гражданский иск о взыскании похищенных денежных средств, который был удовлетворен в понедельник, 29 сентября. Одновременно Тбилисский апелляционный суд оставил без изменений мартовский приговор Саакашвили и Джанашии.

Сам Саакашвили из заключения назвал заседание суда очередным «цирковым представлением» в преддверии муниципальных выборов, предстоящих в Грузии 4 октября. Он заявил, что так называемый суд над ним должен был закончиться еще в июле, но, как считает экс-президент, его специально перенесли на неделю, на которую назначены выборы, чтобы «запугать» грузинский народ.

Как полагает Саакашвили, это все это сделано для того, чтобы пригрозить его сторонникам, что такая же участь ждет их всех. «Возбуждение против меня дела и заключение меня в тюрьму, где меня пытали и травили, имело целью окончательно обескуражить моих товарищей и установить норму арестов», — передает его слова «Интерпрессньюс».

Ранее часть грузинской оппозиции говорила о планах «мирного свержения власти» 4 октября. Комментируя это, глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в понедельник, что уверен в победе партии на выборах, а также в том, что «никакой революции или государственного переворота» в стране в этот день не случится.

Дела против Саакашвили

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 по ноябрь 2013 года. Впоследствии он несколько лет жил на Украине и занимал там государственные должности, получил гражданство этой страны. В конце сентября или начале октября (в разных источниках указаны разные сведения) экс-глава государства вернулся на родину и уже вскоре был задержан.

На сегодняшний день на его счету четыре приговора по уголовным делам, в том числе об избиении депутата Валери Гелашвили, о помиловании убийц сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани, по «делу пиджаков» и, наконец, по делу о незаконном пересечении государственной границы во время тайного возвращения в 2021 году. Согласно принципу поглощения наказания, который действует в Грузии, общий тюремный срок Саакашвили составляет 12 лет и 6 месяцев.

В производстве находится еще одно дело против Саакашвили — о силовом разгоне демонстрации в Тбилиси в 2007 году и захвате телекомпании Imedi, которая принадлежала бизнесмену Бадри Патаркацишвили.

Саакашвили, который считает свое задержание незаконным, а обвинения сфабрикованными, неоднократно объявлял голодовки. В мае 2022 года его перевели в тбилисскую клинику «Вивамед», где он находится до сих пор. В декабре того же года американский токсиколог Дэвид Смит заявил, что в организме экс-президента остались следы отравления тяжелыми металлами. По версии сторонников политика, его могли попытаться отравить в тюрьме. Сам Саакашвили в апреле 2023 года опубликовал статью, в которой заявил, что в заключении его «систематически пытали, физически и психологически».