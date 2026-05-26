Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может скоро уйти в отставку. После этого, по его словам, в стране пройдут парламентские и президентские выборы. Вучич занимает пост президента второй срок подряд. Его полномочия истекают в мае 2027 года, и по конституции Сербии баллотироваться в третий раз он не сможет. Между тем в Белграде прошла очередная массовая акция протеста, она закончилась столкновениями с полицией и задержанием десятков человек. Что стоит за последними заявлениями Вучича и какие политические силы могут претендовать на власть в Сербии — об этом в эфире RTVI рассказал политолог Александар Джокич.

«У Вучича есть разные сценарии, которые он может задействовать. Он уже несколько раз обещал, что будут выборы: весной, летом, теперь он говорит — осенью. Теоретически он может уйти в отставку с поста президента и стать премьер-министром, потому что у его партии есть большинство в парламенте, и они могут его избрать премьером», — предположил Джокич.

По его словам, Вучич уже много раз «заявлял о разных сценариях, и ни один до сих пор не осуществился». Всё это часть его стиля и попытка запутать оппозицию, считает политолог.

«Последнее заявление можно воспринять не в буквальном смысле, а как часть политической игры. Всегда есть теоретический шанс, что он серьезен и хочет задействовать этот сценарий, но не обязательно сразу верить», — предупредил Джокич.

По мнению политолога, сегодня в правящей «Сербской прогрессивной партии» (СПП) нет раскола. Что касается оппозиционных сил, то самое популярное среди них — студенческое движение, продолжил Джокич.

1 ноября 2024 года на отремонтированном вокзале в городе Нови-Сад обрушился навес, погибли 15 человек. Это вызвало массовые протесты по всей Сербии с требованием привлечь к ответственности виновных в трагедии. Позже демонстранты стали требовать отставки Вучича и правительства. Ядром протестов стали студенты.

У студенческого движения нет четкой идеологии, пояснил собеседник RTVI.

«Их больше можно охарактеризовать как продемократическое популистское движение. Они не выступают ни за, ни против Европы. И выступают, можно сказать, с правых популистских позиций, действительно похожих на те позиции, с которых выступает правящая партия <…> Также есть возможный блок проевропейских партий. Есть возможный блок евроскептических правых партий», — рассказал политолог.

Акции протеста в Сербии будут происходить и дальше, считает Джокич. «Степень мобилизации оппозиционно настроенного общества не уменьшается. Но, наверное, самые большие протесты пройдут около даты выборов — до или после», — добавил собеседник RTVI.