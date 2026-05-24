В Белграде 23 мая произошли столкновения между полицией и участниками массовой студенческой акции. В завершение митинга группа протестующих начала забрасывать полицейских пиротехникой, камнями и бутылками. Силовики в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Президент Сербии Александр Вучич осудил насилие со стороны активистов и допустил возможность уйти в отставку.

Акция протеста под лозунгом «Ты и я, Славия, потому что студенты побеждают» прошла вечером в субботу на площади Славия в центре Белграда. По всей стране было приостановлено железнодорожное сообщение. В Пионерском парке, где находится импровизированный лагерь сторонников правительства, выставили усиленный полицейский кордон.

Участники митинга, выступая со сцены, требовали назначить дату парламентских выборов в Сербии и представили программу реформ в областях правосудия, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, культуры и других сферах, передает Beta.

21 мая президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламентские выборы пройдут в период с конца сентября до середины ноября, но точную дату не назвал. Он отметил, что признает любые результаты голосования и всегда будет выступать за диалог.

Выступающие говорили о коррупции среди чиновников, избирательном применении законов, превращении государства в «мафиозную организацию», а также упоминали трагедию в Нови-Саде, где в 2024 году в результате обрушения навеса на железнодорожной станции погибли 16 человек.

По данным полиции, в акции приняли участие 34,3 тыс. человек. «Архив общественных собраний» — сербская организация, отслеживающая публичные мероприятия, — оценила число собравшихся примерно в 100 тыс. человек.

Митинг прошел мирно, однако в конце, когда люди уже расходились, группа молодых людей в масках напала на полицейских в районе президентской администрации, передает ВВС Serbian.

Вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что группа радикально настроенных активистов совершила «ничем не спровоцированное» нападение на полицейских. По словам Дачича, в силовиков бросали пиротехнику, камни, бутылки и даже крышки канализационных люков.

Глава МВД сообщил, что среди полицейских есть пострадавшие, но не назвал их число. Он отметил, что силовики ни на кого не нападали и подавляли беспорядки «с минимально возможным применением силы в данной ситуации».

Задержаны 23 человека. Дачич обратил внимание, что многие нападавшие скрывали лица за масками, шарфами и футболками. Однако, по его словам, все участники атак будут установлены и привлечены к ответственности.

Глава МВД назвал действия протестующих грубым нарушением общественного порядка и мира, добавив, что это «не политика, а экстремизм, насилие и ненависть».

Высшая прокуратура Белграда также осудила нападения на полицейских, напомнив об уголовной ответственности за это.

Вучич допустил свою отставку

Президент Сербии Александр Вучич, который 23 мая отправился с государственным визитом в Китай, записал в самолете видеообращение, в котором призвал протестующих к диалогу и подчеркнул, что насилие не приведет к политическим изменениям.

Вучич отметил, что изначально хотел поздравить своих политических оппонентов с тем, что митинги прошли мирно. Однако, по словам президента, его противники, «как и раньше, проявили свою агрессивную сущность и показали, что не способны терпеть политические разногласия».

Выступая перед журналистами по прилете в Китай, Вучич заявил, что столкновения с полицией на протестах были спланированы заранее самими активистами. Студенческий митинг президент назвал бессодержательным и малочисленным. Вучич сослался на официальные службы, по оценкам которых на улицы вышли от 30,5 тыс. до 34,3 тыс. человек.

Президент заявил, что в «разрушение» сербского государства вложены «миллиарды евро». По словам Вучича, речь идет о финансировании СМИ, политических организаций, НПО и профсоюзов, в том числе в сфере полиции и образования.

«Когда вливается столько денег, противостоять этому сложно. Несмотря на миллиарды, вложенные в разрушение Сербии, нам удалось отразить эти атаки», — сказал глава республики.

Он призвал дождаться выборов и их итогов, признав, что борьба будет ожесточенной. При этом Вучич усомнился в том, что оппозиция сможет «легко победить», несмотря на «огромные финансовые вливания».

Комментируя лозунг протестующих «Вучичу конец», сербский лидер отметил, что срок его полномочий скоро истекает, и не исключил, что может уйти в отставку.

При этом он заявил, что не намерен сокращать срок своих полномочий, как бывший президент республики Борис Тадич, который «заставил вас принять бессмысленную формулировку: либо ты уходишь в отставку, либо остаешься президентом до конца своего срока».

«Так что, вполне возможно, я скоро уйду в отставку, и в этом смысле они [протестующие] правы — мне конец», — сказал Вучич.