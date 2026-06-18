МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого и вручил ему ноту протеста в связи с атакой беспилотника на автобус с белорусскими школьниками в Брянской области. Заявление опубликовано на сайте дипведомства.

«До сведения украинской стороны доведено, что в результате этого чудовищного преступления погибла гражданка Беларуси, еще шесть граждан, в том числе пятеро детей, получили ранения, некоторые из которых носят тяжелый характер», — сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Руслан Варанков.

Минск потребовал от Украины исчерпывающих объяснений, «незамедлительного и объективного» расследования, а также привлечения виновных к строжайшей ответственности.

Варанков также сообщил, что Беларусь намерена довести информацию об ударе по автобусу до международных организаций и добиваться от них «должной оценки» случившегося.

«Необходимо, чтобы международное сообщество не отмалчивалось, а прямо и недвусмысленно осудило подобные террористические методы», — подчеркнул представитель белорусского МИДа.

Автобус, следовавший из Гомеля в Геленджик, 17 июня подвергся атаке беспилотника на трассе А240 в Брянской области. В автобусе ехали 44 пассажира, включая 28 детей. Погибла женщина, восемь человек пострадали.

Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава оказать помощь пострадавшим. Следственные комитеты России и Беларуси возбудили уголовные дела о теракте.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал удар БПЛА по автобусу провокацией, а также «прямым нарушением и договоренностей, и поведения в войне отдельных государств». Он добавил, что украинская сторона отрицает причастность к атаке, но Минск «четко констатирует факт, что это беспилотник украинского происхождения».