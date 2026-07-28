По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, в 2025 году ООО «Пойзон Дроп» потеряло 152,8 млн рублей, хотя выручка выросла — с 1,69 до 1,79 млрд. Минусовым для Poison Drop стал уже второй год подряд: в 2024-м компания ушла в убыток на 134,3 млн.

Минус приносит не только головная компания. С основным юрлицом Poison Drop и его сооснователем Мигуновым связаны еще несколько фирм, и прошлый год все они закрыли в убыток. «Пойзон Дроп Тех», которая пишет программное обеспечение, заработала 134 млн рублей вместо прежних 104,7 млн, но всё равно ушла в минус на 291 тыс. — а годом раньше была прибыль в 1 млн.

«Пойзон Бар», бар во флагманском магазине на Патриарших прудах, с открытия в 2023 году так и не вышел в плюс: выручка за год упала в полтора раза, до 287 тыс. рублей, а убыток вырос с 2,2 до 3,2 млн. Оптовая «Топ Лэйбл», как и сам «Пойзон Дроп», второй год в убытке — и за прошлый год увеличила его впятеро, до 20,2 млн рублей при выручке всего в 1 млн.

Poison Drop — российский универмаг дизайнерских украшений. Здесь продают бижутерию и ювелирные изделия известных дизайнеров, российских и зарубежных.

Бренд придумали в 2013 году Андрей Мигунов и Ирина Кузнецова. Сначала это был только онлайн-магазин, но потом основатели открыли и обычные, офлайновые. Теперь у него 12 магазинов в России и ОАЭ, а на прилавках — украшения ста брендов, «от мировых суперзвезд до нишевых марок».