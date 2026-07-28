В Баку считают, что официальным лицам РФ следует прекратить практику комментирования вопросов двусторонних отношений России и Армении в увязке с Азербайджаном. Об этом заявили в азербайджанском МИДе, комментируя высказывание официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о позиции Москвы по конфликту вокруг Карабаха, передает «Азертадж».

Выступая на молодежном форуме «Гвардейск» в Тверской области 27 июля, Захарова объяснила, почему, по ее мнению, упреки армянских властей в адрес Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ее бездействия по Нагорному Карабаху несостоятельны.

«Была история с Арменией, которая вроде как говорила: „Давайте задействуем механизм ОДКБ“. А по сути — в отношении кого и чего? Той территории, Нагорного Карабаха, которую сама Армения, к сожалению, к счастью — это не мой вопрос, это к ним, к Еревану, — не признавала ни своей, ни независимой», — цитирует представителя МИД РИА Новости.

В таких условиях нельзя было использовать механизм ОДКБ, заключила она.

Пресс-секретарь азербайджанского МИДа Айхан Гаджизаде в комментарии для местных СМИ назвал высказывания Захаровой на тему конфликта вокруг Карабаха «очередной попыткой исказить реальное положение вещей». По его словам, международное сообщество, включая саму Россию, всегда признавало эту территорию неотъемлемой частью Азербайджана.

«По этой причине попытки <…> увязывать этот вопрос [о возможности применения механизмов ОДКБ] с тем, был ли Карабахский регион признан Арменией, противоречат официальной позиции самой Российской Федерации в отношении Карабахского региона Азербайджана и являются абсолютно необоснованными», — заявил Гаджизаде.

Он напомнил, что Азербайджан вернул Карабах под свой полный контроль, после чего конфликт был окончательно завершен.

«В этой связи следует положить конец практике комментирования вопросов, относящихся к российско-армянским отношениям, в увязке с Азербайджаном», — подытожил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Критика Баку в адрес Захаровой прозвучала на фоне телефонного разговора президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, состоявшегося 28 июля. В Кремле сообщили, что главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, отметили «конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств», а также подтвердили «обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества».

Сам Алиев в середине июля заявил, что этап сложностей в отношениях Азербайджана с Россией «остался позади» и что теперь они «полностью нормализованы». После этого в Баку сообщили о планах в ближайшее время восстановить часть прямых авиарейсов между странами, приостановленных после крушения самолета AZAL в декабре 2024 года. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью RTVI подчеркивал, что Россия и Азербайджан урегулировали все вопросы, связанные с последствиями катастрофы.

Как Азербайджан критикует российских спикеров

В апреле МИД Азербайджана уже выдвигал требование запретить официальным лицам РФ упоминать Карабах и эксплуатировать карабахскую тему в политических дискуссиях. О своих претензиях в Баку заявили после состоявшейся в Кремле встречи президента России Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном.

Захарова тогда ответила, что Россия и Путин сыграли ключевую роль в урегулировании карабахского конфликта, и что именно усилия Москвы привели к результату, которого удалось добиться на сегодняшний день. Также они позволили запустить процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе за счет подписанных трехсторонних договоренностей на высшем уровне, подчеркнула она.

В 2025 году азербайджанский МИД обвинил помощника российского президента Владимира Мединского в искажении фактов из-за его слов о том, что Карабах был «спорным регионом» между Арменией и Азербайджаном.