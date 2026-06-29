Россия и Азербайджан урегулировали все вопросы, связанные с последствиями крушения пассажирского самолета авиакомпании AZAL 25 декабря 2024 года. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что вопрос с компенсациями уже полностью решен и что они полностью выплачены.

«Вы знаете, мы урегулировали все вопросы, связанные с последствиями крушения азербайджанского авиалайнера. Но эти вопросы касаются, сами понимаете, конкретных людей, переживших тяжёлую трагедию, переживших невосполнимую утрату. Поэтому я, честно говоря, не хотел бы здесь вдаваться в подробности», — рассказал Михаил Галузин RTVI.

Самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», летевший рейсом Баку — Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года в районе казахстанского города Актау. Погибли 38 человек, 29 выжили. После катастрофы президент России Владимир Путин сообщил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву, что во время приближения самолета к Грозному российские средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Чечню и Северную Осетию.

15 апреля 2026 года министерства иностранных дел России и Азербайджана выпустили совместное заявление. В нем говорится, что крушение произошло «в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации» и что стороны «пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций».

«Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия», — говорится в заявлении.