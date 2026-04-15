Россия и Азербайджан пришли к «надлежащему урегулированию последствий» в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел двух стран.

«Стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета Embraer 190 <…> в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Эти шаги подтверждают взаимное стремление Москвы и Баку к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества, добавили в МИД.

Стороны выразили уверенность, что развитие российско-азербайджанских связей будет строиться «на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов», помогать укреплению «добрососедских отношений» и расширению сотрудничества.

Москва и Баку также выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Катастрофа и ухудшение отношений с Азербайджаном

Самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», летевший рейсом Баку — Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года в районе казахстанского Актау. Погибли 38 человек, 29 выжили.

Президент России Владимир Путин после катастрофы сообщил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву, что во время приближения самолета AZAL к Грозному российские средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Чечню и Северную Осетию.

Крушение рейса AZAL привело к обострению отношений между двумя странами. Алиев возложил вину за трагедию на представителей России и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. В июле 2025 года президент республики заявил о подготовке международного иска к России, потребовал от Москвы признать вину в падении самолета, а также выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

В сентябре того же года российский МИД опроверг информацию о невыплате страховки пассажирам AZAL и самой авиакомпании. В ведомстве уточнили, что пострадавшим и семьям погибших выплатили страховку на общую сумму 358,4 млн рублей, а выплата за разбившийся лайнер превысила 1 млрд рублей.

В октябре Путин на открытой встрече с Алиевым впервые раскрыл подробности об обстоятельствах крушения Embraer AZAL. По словам российского лидера, в день катастрофы в воздушное пространство России вторглись три украинских беспилотника. По ним было выпущено две ракеты, которые взорвались примерно в 10 м от пассажирского самолета. Одна из причин трагедии, помимо вторжения дронов ВСУ, таким образом, заключается в «технических сбоях самой системы ПВО России», пояснил Путин.