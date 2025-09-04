Информация о невыплатах Россией страховых средств в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний», которая появилась в некоторых СМИ и телеграм-каналах — это ложь и вброс, сообщает российский МИД.

«Имеем дело с очередным спекулирующим на трагедии вбросом в уже знакомом циничном стиле, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории. Подобные инсинуации не соответствуют действительности. Это ложь», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве заявили, что российская компания «АльфаСтрахование» полностью возместила азербайджанскому авиаперевозчику AZAL стоимость разбившегося в декабре 2024 года самолета. Страховая выплата за лайнер, который совершал рейс Баку — Грозный и потерпел крушение в декабре 2024 года, составила 1,003 млрд рублей.

«Полностью урегулированы требования в связи с травмами и гибелью 46 из 62 пассажиров рейса, в т. ч. полностью осуществлены выплаты по 7 из 15 граждан России, по 35 из 38 граждан Азербайджана, по всем 3 гражданам Киргизии, по 1 из 6 граждан Казахстана», — заявили в МИД.

Кроме того, пострадавшим пассажирам и семьям погибших выплатили страховку на общую сумму 358,4 млн рублей.

«Работа с пострадавшими и родственниками погибших по согласованию сумм компенсаций для целей полного урегулирования продолжается», — добавили в ведомстве.

Отношения Москвы и Баку в последнее время сильно ухудшились. Поводами для кризиса стали крушение азербайджанского самолета АZAL в декабре 2024, а также задержание азербайджанцев и россиян в обеих странах летом 2025-го.

В предварительном отчете Минтранса Казахстана говорилось, что после двух ударов самолет начал терять высоту. Окончательная версия отчета ожидается до конца 2025 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о внешнем воздействии на самолет и о подготовке документов для иска против России.

По его словам, Азербайджан за семь месяцев не получил «никакого ответа от российских официальных лиц». Лидер республики заявил, что требования Баку «абсолютно естественны»: «признать эту катастрофу как вину, наказать тех, кто сбил наш самолет, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL за потерю самолета».