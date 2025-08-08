Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что у комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы самолета азербайджанской компании AZAL «нет окончательной ясности о причинах аварии». Для этого, по его словам, необходимо дождаться результатов взрывотехнической и криминалистической экспертиз.

«Мы знаем когда был поврежден самолет, но чем — не знаем», — сказал вице-премьер, добавив, что финальный отчет появится лишь к концу года.

Бозумбаев подчеркнул, что сейчас три подкомиссии готовят отчеты и только после их формирования и завершения всех экспертиз расследование выйдет на финальную стадию. Лишь после этого можно сделать вывод, что же произошло, уверен вице-премьер.

По его словам, осколки внешних объектов извлечены из фюзеляжа самолета, а в рамках визуального осмотра — «я своими глазами видел отверстия и трогал их руками».

Глава комиссии также отметил, что нет никакой тайны в расследовании ни с азербайджанской, ни с российской стороны, ни со стороны производителя.

Самолет Embraer 190, на борту которого было 67 человек, разбился при заходе на посадку в районе города Актау, 25 декабря. Погибли 38 человек, 29 пассажиров выжили. Лайнер следовал из Баку в Грозный, но при подлете к аэропорту у него пропал GPS-сигнал и борт перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау.

В конце декабря Казахстан передал бортовые самописцы в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA), подведомственный Минобороны этой страны. Расшифровка началась в Бразилии 3 января и завершилась 7 января, ее официальной публикации не было.

В начале января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вина за крушение самолета AZAL лежит на «представителях России» и призвал наказать виновных, а также потребовал «полной прозрачности и человеческого поведения». Азербайджанский лидер упрекнул Москву в попытках «замять инцидент» и отстаивать «абсурдные версии».

В Кремле отмечали, что в момент, когда самолет AZAL пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, российские средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Грозный, Моздок и Владикавказ. В разговоре с Алиевым президент России Владимир Путин выразил сожаление и принес извинения «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

Вице-премьер Казахстана также напомнил, что правительственная комиссия, еще в феврале опубликовала предварительный отчет, который снял «многие домыслы» о причинах авиакатастрофы. Также, напомнил чиновник, члены комиссии в Баку встречались с представителями авиакомпании AZAL и фирмы SilkWay Technics, которая обеспечивала техническое сопровождение и обслуживание разбившегося борта.

Кроме того, в апреле проходили встречи с производителем самолета и IKAO, а в мае члены комиссии побывали в Грозном, где осмотрели аэронавигационную систему аэропорта.

В результате комиссией было принято решение по реконструкции гидравлической системы упавшего борта, чтобы выяснить причины ее отказа, в результате чего перестали работать закрылки.

Также модульный блок авионики был отправлен на исследование разработчику этого оборудования, напомнил вице-премьер Казахстана. По его словам подобный ход расследования — нормальная практика, которой придерживается Международная организация гражданской авиации (IKAO).