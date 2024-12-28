Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсудили крушение пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля. Путин в ходе разговора извинился перед азербайджанским коллегой.

«Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России», — сказано в пресс-релизе.

Путин «выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим».

В разговоре было отмечено, что азербайджанское воздушное судно «неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный». В это время российские средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Грозный, Моздок и Владикавказ, говорится в сообщении Кремля.

Следственный комитет России после крушения пассажирского самолета в Казахстане возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).

В настоящее время в Грозном находятся два сотрудника Генпрокуратуры Азербайджана, которые работают совместно с представителями Генпрокуратуры и СК России. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы, отметили в Кремле.

Следовавший из Баку в Грозный самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау в среду, 25 декабря. На борту самолета находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Как сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, в результате катастрофы погибли 38 человек.

В МЧС Казахстана отмечали, что после крушения лайнера госпитализированы 29 человек, включая двух детей. Из них 15 человек — граждане Азербайджана, девять — России, трое — Кыргызстана, гражданство еще двоих уточняется.

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