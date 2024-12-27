Предварительные результаты расследования крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL показали, что воздушное судно разбилось «вследствие физического и технического внешнего вмешательства», говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном телеграм-канале перевозчика.

Пресс-релиз посвящен временной отмене рейсов AZAL из Баку в 10 российских городов — Грозный, Махачкалу, Минводы, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ. В авиакомпании уточнили, что перелеты по этим направлениям приостанавливаются с 28 декабря 2024 года до окончания расследования, а те, кто уже купил билеты, могут вернуть их полную стоимость без штрафных санкций.

Остальные авиакомпании, выполняющие рейсы из Азербайджана в перечисленные российские города, примут аналогичную меру.

«В целях безопасности принято решение приостановить полеты других авиакомпаний по указанным направлениям, в том числе в Грозный и Махачкалу», — уточняется в сообщении.

Решение о приостановке полетов было согласовано с Государственным управлением гражданской авиации Азербайджана, учитывает потенциальные риски для безопасности воздушного сообщения и основано на предварительных результатах расследования авиакатастрофы, которая произошла в Актау, пояснили в AZAL.

Авиакомпании других стран объявили о схожих мерах безопасности. В частности, казахстанская Qazaq Air отменила рейсы между Астаной и Екатеринбургом на ближайший месяц. Перевозчик Flydubai приостановил полеты из Сочи и Минвод в Дубай на период с 28 декабря по 5 января. Это, по оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), затронет более 4 тысяч пассажиров, из которых 90% являются купившими путевки клиентами турфирм.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров подтвердил, что перед крушением летевшего из Баку в Грозный Embraer 190 столица Чечни подверглась атаке украинских беспилотников, и в связи с возникшей угрозой в зоне полетов аэропорта был введен план «Ковер», предусматривающий вывод оттуда всех воздушных судов. Он добавил, что в Грозном на тот момент сложились неблагоприятные погодные условия с густым туманом, из-за которого видимость на высоте 0,5 км была нулевой.