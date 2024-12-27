Обстановка в районе аэропорта Грозного в то время, когда туда подлетал Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL, впоследствии разбившийся в Казахстане, была «весьма сложной», заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Он подтвердил, что в столице Чечни вводился план «Ковер» в связи с атакой беспилотников.

«Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ», — пояснил чиновник, отметив, что «необходимо тщательно и полностью выверить все обстоятельства случившегося».

Ранее соболезнования по поводу гибели людей в авиакатастрофе выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем телеграм-канале он заверил, что чеченские власти готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим гражданам Азербайджана.

Ядров заверил, что после крушения пассажирского лайнера российская сторона «немедленно сообщила» коллегам из Казахстана и Азербайджана о своей «полной и всеобъемлющей готовности» сотрудничать при расследовании случившегося.

Глава Росавиации подтвердил, что в связи с атакой беспилотников в районе аэропорта Грозного непосредственно перед крушением лайнера AZAL вводился режим «Ковер», при котором все воздушные суда должны были покинуть опасное пространство. В то же время, добавил Ядров, в Грозном сложились неблагоприятные метеорологические условия — стоял плотный туман, из-за которого «на высоте 500 метров не было видимости».

Пилот Embraer 190, по словам руководителя российского надзорного ведомства, дважды попытался посадить самолет в Грозном, но обе эти попытки оказались безуспешными.

«Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау», — сообщил Ядров.

«Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать. К этой работе в сотрудничестве с коллегами мы полностью готовы», — подытожил глава Росавиации.

Накануне на пресс-конференции представители Минтранса Казахстана сообщили, что при посадке в аэропорту Актау Embraer 190 также дважды пытался зайти на посадку, для облегчения которой с целью визуального контакта аэропортовые службы зажгли огни ВПП. При третьей попытке самолет начал стремительно терять высоту и в итоге упал.

Один из чиновников заявил, что от диспетчера Ростова поступала информация о взрыве баллона с кислородом на борту, из-за которого пассажиры начали терять сознание. В связи с этим в аэропорту Актау подготовились к проведению реанимационных мероприятий после приземления. Аналогичные сведения публиковали СМИ со ссылкой на выживших пассажиров.

Сегодня, 27 декабря, в Казахстан из Бразилии должны прибыть специалисты компании-производителя самолета Embraer, с участием которых будет проводиться расшифровка записей бортовых самописцев (так называемых черных ящиков, оба они были найдены к вчерашнему вечеру на месте крушения).

Западные СМИ со ссылкой на видео с места крушения высказывают предположения о том, что пробоины в корпусе уцелевшей хвостовой части не могли появиться в результате столкновения с птицами. В Росавиации вскоре после авиакатастрофы заявляли, что, по предварительным данным, решение уйти на запасной аэродром в Актау было принято командиром воздушного судна «после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту».

Крушение рейса Баку — Грозный 25 декабря

Пассажирский лайнер Embraer 190 азербайджанской государственной авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполняя рейс J28243 из Баку в Грозный, ушел на запасной аэродром — в казахстанский Актау, но при посадке резко снизился и ударился о землю. В результате воздушное судно развалилось на две части, и передняя взорвалась и загорелась.

На борту находилось 62 пассажира и пятеро членов экипажа — 42 гражданина Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и трое граждан Киргизии. Погибли 38 человек, включая одного ребенка. Выжили 29 человек, в том числе три члена экипажа. Выжившие находились в хвостовой части самолета, среди них девять россиян.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшем смерть двух и более лиц. Для расследования Генпрокуратура Казахстана создала следственно-оперативную группу, в которую вошли сотрудники транспортной прокуратуры, МВД и МЧС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вынужден был отменить свое участие в неформальном саммите глав стран СНГ и вернулся в Баку из Петербурга. В стране в связи с гибелью ее граждан объявлен национальный траур.