Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ казахстанского Актау. Рейс следовал из Баку в Грозный.

«Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, совершавшего рейс из Баку в Грозный», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание на сообщения о выживших, которые находятся в крайне тяжелом состоянии. «Молим Всевышнего об их выздоровлении», — добавил Кадыров.

На борту разбившегося самолета находились, по предварительным данным, 37 граждан Азербайджана, шесть казахстанцев, три гражданина Киргизии и 16 граждан России, сообщили в Минтрансе Казахстана.

По информации МЧС Казахстана, всего на борту самолета находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа.

«По пострадавшим информация уточняется. Предварительно, имеются 25 выживших человек, из них 22 человек доставлены в больницу», — сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области сообщили РБК, что выживших при крушении самолета 28. РИА Новости со ссылкой на МЧС Казахстана пишет, что в больницу доставлены 27 выживших, из них трое — дети.

По данным Росавиации, самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL столкнулся с землей при заходе на посадку в аэропорту Актау около 09:30 мск. Предварительно, командир судна принял решение «идти» на запасной аэродром — им был выбран Актау — после того, как из-за столкновения самолета с птицами на борту возникла нештатная ситуация.