ЧП на борту упавшего в Казахстане азербайджанского лайнера Embraer 190 могло быть связано с терактом или попыткой захвата самолета. Такую версию в беседе с RTVI допустил специалист по безопасности полетов Александр Романов. Авиаэксперты Виктор Саженин и Вадим Лукашевич уверены, что инцидент вряд ли связан со взрывом кислородного баллона, вариант столкновения самолета с птицами они сочли более вероятным.

По мнению Романова, если лайнер и столкнулся с птицами, то это все равно «не было основной причиной» ЧП.

«Я посмотрел видео. Моя версия состоит в том, что была какая-то борьба в кабине экипажа или внутри самолета. То ли террористический акт, то ли захват. Это видно по длинным этим снижениям и наборам [высоты]. Поэтому птицы и управляемость тут ни при чем», — сказал он.

Экс-конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич сообщил RTVI, что когда происходит любое авиапроисшествие, то специалисты сразу рассматривают три вида причин: влияние погоды, человеческий фактор и отказ техники.

В случае с Embraer, продолжил эксперт, известно то, что летевший из Баку самолет не смог приземлиться ни в Грозном, ни в Махачкале из-за тумана, после чего его «повели на восточный берег Каспийского моря, на этом проблемы с погодой закончились».

«Дальше мы знаем два момента. Первый момент заключается в том, что летчики успели передать о столкновении с птицами и проблемах с управлением самолета. Других данных нет. Ни о каких там баллонах и прочих речи не идет, это даже несерьезно», — сказал Лукашевич.

Во-вторых, добавил он, на кадрах, где самолет падает, «четко видны колоссальные проблемы с системой управления».

«Видно, что летчики до последнего борются за самолет. Я считаю, что они молодцы, насколько это возможно в такой ситуации. Им просто не хватило высоты. Самолет коснулся земли плашмя, как и должен был, но вертикальная скорость не была погашена. Соответственно, они настолько сильно ударились о землю, что хвостовую часть отбросило метров на 300, и находившиеся в ней люди более-менее выжили. А остальные — ну это взрыв топливных баков, обширный пожар, и все, никаких шансов ни у кого», — пояснил эксперт.

Собеседник RTVI уточнил, что версия о потере управления самолетом из-за встречи с птицами вполне правдоподобная.

«Они могут попадать в двигатель и могли как-то повредить управление. То, что мы видим на видео, — это, в общем-то, трудный или почти неуправляемый самолет, который летчики пытаются все-таки привести в чувство», — сообщил Лукашевич.

Заслуженный пилот России Виктор Саженин заявил, что за 50 лет он летал на разных самолетах, некоторые из которых были оборудованы кислородными баллонами, но они никогда не взрывались.

«Поэтому это очень-очень маловероятная причина. И сам по себе взрыв, ну, гипотетически, наверное, может привести к каким-то структурным разрушениям управления. Но это маловероятно. Там что-то другое», — отметил он.

Комментируя версию крушения лайнера, которая связывает ЧП с тем, что самолет врезался в птиц, Саженин напомнил, что подобное уже происходило в аэропорту Жуковский, когда А-320, который «похож на Embraer 190, такой же двухдвигательный, вынужден был садиться в кукурузное поле».

«Бывает, что нарушается герметичность самолета. Могло ли это привести к нарушению управления, трудно сказать. Потому что обычно остановка двигателя не приводит к нарушению управления. Но по кадрам видно, что самолет плохо управляется. Обычно самолет с поднятым носом приземляется, а здесь — с опущенным. Пилоты по каким-то причинам не могли его выровнять. И с большим креном, порядка 20 градусов правого крыла, отчего сразу же после столкновения с землей он разрушается и взрывается. Взрываются остатки топлива и отрывается хвостовая часть», — сказал Саженин.

То, что пассажиры, находившиеся в хвосте самолет выжили, «соответствует статистике, потому что это самая безопасная часть самолета и даже не сгорает», сказал эксперт.

«Об ошибках пока давайте не будем говорить, должно быть проведено расследование. Самолет кружил над Актау, вырабатывал топливо. Тут все правильно, потому что, для того, чтобы посадить облегченный самолет, нужно это делать. О том, что была аварийная ситуация, говорит Минтранс Казахстана. В чем эта аварийная ситуация заключается — я не знаю», — добавил Саженин.