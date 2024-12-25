Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение на западе Казахстана. Борт отправлялся из Баку в Грозный, но из-за тумана был изначально перенаправлен в дагестанскую Махачкалу, затем в казахстанский Актау. Предварительно причиной падения судна стала стая птиц. Что известно о произошедшем — в материале RTVI.

Крушение самолета произошло около 9:30 мск — Embraer 190 столкнулся с землей при заходе на посадку в районе Актау. Перевозчик выполнял рейс из Баку в Грозный. В пресс-службе аэропорта Грозного рассказали, что рейс был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана.

В Росавиации уточнили, что после столкновения со стаей птиц «из-за возникшей нештатной ситуации на борту» командир самолета принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. В управлении здравоохранения Мангистауской области заявили, что на борту «взорвался [кислородный] баллон».

Очевидцы в разговоре с ORDA утверждают, что в двигатель воздушного судна попала птица, после чего на борту взорвался кислородный баллон. После этого люди начали терять сознание. «Кровавая барыня» предполагает, что именно из-за этого было принято решение попытаться сесть в аэропорту Актау.

По одной из версий, которую приводит телеграм-канал Baza, Embraer 190 якобы мог сменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню.

Погибшие и пострадавшие

Изначально МЧС Казахстана сообщило, что на борту находилось 62 человека и пять членов экипажа. Из них — 37 граждан Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана, три — Кыргызстана. Позднее ведомство уточнило, что в самолете было 69 человек.

Во время крушения самолета в Казахстане выжили 32 человек, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. В ведомстве отметили, что это не итоговая цифра.

До этого управление здравоохранения Мангистауской области сообщало о 29 пострадавших, из которых 27 госпитализировали. В тяжелом состоянии в реанимацию попали 11 человек, также в детской больнице врачи готовятся оперировать двоих детей.

Уполномоченная по правам детей Динара Закиева рассказала, что пострадали девочки в возрасте 11 и 16 лет. У них диагностировали травмы головы, сотрясение мозга и открытые переломы.

В посольстве России сообщили, что при крушении самолета в Казахстане, по предварительным данным, выжили 10 россиян, им оказывают помощь в больнице.

Телеграм-канал ORDA писал, что областная многопрофильная больница подготовила 30 коек хирургического и травматологического профиля и 10 реанимационных коек для пострадавших, а детская — 30. Местным жителям приходят сообщения от центра крови с просьбой стать донором для пострадавших.

В МЧС заявили, что все пятеро членов экипажа судна Embraer 190 погибли. Сколько всего погибших в результате крушения самолета — официально не сообщалось.

Уголовное дело

По факту крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование ведется по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Генпрокуратура Казахстана создала следственно-оперативную группу, в которую вошли сотрудники транспортной прокуратуры, МВД и МЧС.

«На место в составе правительственной комиссии вылетел главный транспортный прокурор. Уголовное дело — на особом контроле», — сообщили в надзорном органе.

В связи с крушением Embraer 190 президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил участие в саммите СНГ, который проходит 25 декабря в Санкт-Петербурге. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Алиеву в связи с авиакатастрофой.

«К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург президент Азербайджана Ильхам Алиев, Путин уже созвонился с ним, выразил соболезнования в связи крушением азербайджанского самолета в Актау. В целом мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял родных и близких в этой авиакатастрофе», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау.

«Сообщается, что есть выжившие, которые находятся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

«Произошла трагедия»

Заслуженный летчик России, бывший капитан авиакомпании «Россия» Олег Серов заявил RTVI, что произошла трагедия, но торопиться с догадками о ее причинах не стоит.

«Торопиться не надо, произошла трагедия, тем более перед Новым годом, понимаете? Догадки строить некрасиво. Говорят, что столкновение с птицами, значит, отказали двигатели. Там работает комиссия, они проверят черные ящики, которые на самом деле оранжевые и все будет четко», — сказал он.

Серов добавил, что пилот шел «без нормального управления».

«На тренировках такому не учат, не делают, потому что это неестественно. А раз есть живые, значит, посадка была жесткой. Пилот же не самоубийца. Это трагедия, горе большое», — пояснил Серов.

Четвертый случай за всю историю эксплуатации

ORDA пишет, что крушение Embraer в Актау — четвертая авиакатастрофа, повлекшая гибель людей, с участием самолетов этого типа. Ранее смертельные происшествия с ними происходили в Китае и Намибии, в одном из случаев причиной катастрофы стала попытка угона самолета террористами.

Несмотря на это, самолеты Embraer считаются надежными. Эксперты оценивают вероятность технических неисправностей на борту в 0,1%, отмечает ORDA.