В Казахстане около города Актау упал пассажирский самолет авиакомпании Az Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный. В МЧС республики сообщили, что, по предварительным данным, есть выжившие.

В ведомстве также отметили, что на место крушения самолета прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники. «По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара», — уточнили в пресс-службе.

Baza пишет, что рухнувший самолет, по неподтвержденной информации, мог сменить курс из-за «угрозы атаки беспилотников на Чечню». Чеченские власти информацию о нападении БПЛА не комментировали.

«По предварительным данным, Грозный был атакован несколькими БПЛА, в результате чего в аэропорту города был объявлен план «Ковер». На борту Embraer находилось 67 пассажиров и пять членов экипажа», — утверждает Baza.

«Комсомольская правда» писала, что ранее самолет «Азербайджанских авиалиний» подал сигнал чрезвычайной ситуации, когда находилось над Каспийским морем.

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