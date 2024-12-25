Предварительной причиной крушения самолета Embraer 190 в Актау, выполнявшего рейс Баку-Грозный, стало столкновение со стаей птиц. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Азербайджан со ссылкой на авиакомпанию Azerbaijan Airlines, которой принадлежит воздушное судно.

На борту самолета находились 105 пассажиров, 5 членов экипажа, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Казаэронавигацию». При этом телеграм-канал Baza написал, что на борту Embraer находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

По информации Baza, в самолете было около 15 россиян, большинство пассажиров — граждане Азербайджана. Кроме того, на борту находились граждане Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

Как пишет Mash, по предварительным данным, после крушения самолета выжили от 20 до 50 человек, все они находились в хвостовой части воздушного судна.

«C места госпитализировали 12 человек. Среди них есть ребенок. Всех доставили в больницу Мангистауской области», — уточняет телеграм-канал.

Минтранс Казахстана заявил, что в связи с крушением самолета в Актау будет проведено специальное расследование. Обстоятельства происшествия уточняются.