Как минимум шесть человек выжили после крушения пассажирского самолета в окрестностях казахстанского города Актау, сообщила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова. В МЧС республики отметили, что выживших может быть больше, их точное число уточняется.

«14 бригад скорой помощи выехали [на место крушения]. Пока известно о шести выживших, они в крайне тяжелом состоянии», — сообщила министр (цитата по изданию ORDA).

В МЧС республики сообщили, что, согласно предварительной информации, выжили 25 человек, из них 22 госпитализированы.

Телеграм-канал Tengrinews со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области сообщил о 12 выживших, включая одного ребенка.

По информации телеграм-канала Sputnik Казахстан, в Мангистаускую областную больницу доставлено 14 пострадавших, пятеро из них в тяжелом состоянии — их госпитализируют сразу в реанимацию. Также сообщается о госпитализации 11-летнего ребенка. Еще одного пострадавшего в возрасте 16 лет доставляют в больницу.

Как уточнили в Министерстве транспорта Казахстана, по предварительной информации на борту самолета находилось 62 пассажира и пять членов экипажа.

Также, по данным ведомства, на борту находились 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, трое — Кыргызстана и 16 граждан России.

Как сообщили в МЧС республики, пожар на месте крушения воздушного судна полностью ликвидирован.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший по маршруту «Баку-Грозный», потерпел крушение утром 25 декабря вблизи казахстанского города Актау.

Предварительной причиной крушения назвали столкновение со стаей птиц при заходе самолета на посадку в аэропорте Актау.