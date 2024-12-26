Пилоты пассажирского самолета Embraer 190 азербайджанской компании AZAL, выполнявшего рейс J28243 Баку — Грозный и разбившегося при уходе на запасной аэродром в Актау, два раза пытались совершить заход на ВПП. Об этом, как пишет телеграм-канал Orda, заявил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на брифинге 26 декабря.

Он сообщил, что аварийные службы аэропорта Актау были заранее предупреждены о прибытии самолета и подготовились к его посадке, зная, что «экипаж не имел возможности устойчиво выдержать курс и высоту». Диспетчер из Ростова сообщил, что с учетом данных о погоде в Махачкале и Баку было принято решение сажать борт в Актау.

«В 10:53 руководитель полетов Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полетов Актау о том, что на воздушном судне <…> взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытию», — рассказал Карабаев.

Узнав о случившемся на борту, глава «Казаэронавигации» незамедлительно оповестил все аварийные службы. После входа лайнера в воздушное пространство Казахстана экипаж вышел на связь с диспетчером вышки Актау, и тот предупредил сотрудников аэропорта. Чтобы облегчить пилотам заход на посадку за счет визуального контакта, были включены огни ВПП.

«Экипаж предпринял две попытки захода на ВВП аэродрома Актау, в ходе которых наблюдались хаотичные изменения высоты полёта судна. Судно отклонилось в сторону береговой линии. В 11:28 была потеряна связь с экипажем, и воздушное судно допустило столкновение с землёй», — рассказал глава Минтранса Казахстана.

По его словам, к месту падения самолета сразу же выехала спасательная служба аэропорта, ее сотрудники оперативно приступили к эвакуации выживших пассажиров.

Транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев сообщил, что расследование авиакатастрофы проводит специальная комиссия, в которую вошли представители Департамента по расследованию инцидентов и происшествий на транспорте Минтранса республики.

По словам чиновника, более 4 кв. метров территории, по которой разлетелись обломки самолета, полностью осмотрены, сбор фрагментов продолжается, записи переговоров экипажа с диспетчерами изъяты и изучаются.

Ордабаев уточнил, что при осмотре места падения самолета найдены оба бортовых самописца, которые «будут переданы управлению по расследованию авиапроисшествий и впоследствии просмотрены».

Заместитель министра транспорта Талгат Ластаев заверил, что работа с черными ящиками и другими уликами будет вестись по международному стандарту с соблюдением установленного алгоритма расследования. В частности, расшифровка черных ящиков начнется после прибытия экспертов из Бразилии, в которой производятся самолеты Embraer 190.

«Создается комиссия, которая принимает решение о порядке расшифровки на основании всех собранных данных. Эксперты из Бразилии прибудут завтра (27 декабря), после чего начнется анализ информации», — пояснил Ластаев.

Замглавы правительства Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что пока ни Азербайджан, ни Россия не представили свои версии причин крушения самолета.

«Сейчас назначен ряд экспертиз, в том числе исследований. Что-либо сказать или сделать какие-либо выводы до получения результатов мы не можем. Следствие идет», — ответил вице-премьер республики на просьбу журналистов прокомментировать неофициальные гипотезы о причинах авиакатастрофы.

Версии о причинах крушения самолета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах падения лайнера, отказался давать какие-либо комментарии до окончания расследования. Он подчеркнул, что разбираться в случившемся должны профильные специалисты, а остальным следует воздерживаться от публичных суждений по этому поводу до появления официальных выводов.

В Росавиации заявили, что, по предварительным данным, решение уйти на запасной аэродром в Актау было принято командиром воздушного судна «после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту». Речь, вероятно, шла о взрыве баллона с кислородом, о котором рассказали выжившие.

Мировые СМИ, активно освещающие последствия крушения самолета и ход расследования, избегают предположений о возможных сценариях случившегося.

Опрошенные Reuters авиаэксперты заявили, что столкновение с птицами само по себе вряд ли могло стать причиной гибели воздушного судна. Британская The Guardian процитировала российский телеграм-канал Fighterbomber, который пишет, что на уцелевших фрагментах корпуса самолета в хвостовой части видны «дыры», которые вряд ли могли возникнуть при столкновении с птицами.

Некоторые издания отметили, что в Чечне, куда направлялся борт, как раз произошла атака беспилотников, поэтому экипаж мог столкнуться с глушением и спуфингом GPS, однако это хоть и «могло затруднить пилотирование, но вряд ли стало причиной крушения».

Заслуженный летчик России, бывший капитан авиакомпании «Россия» Олег Серов заявил RTVI, что перед посадкой пилот шел «без нормального управления». «На тренировках такому не учат, не делают, потому что это неестественно. Пилот же не самоубийца», — пояснил он.

Крушение рейса Баку — Грозный 25 декабря

Пассажирский лайнер Embraer 190 азербайджанской государственной авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполняя рейс J28243 из Баку в Грозный, ушел на запасной аэродром — в казахстанский Актау, но при посадке резко снизился и ударился о землю. В результате воздушное судно развалилось на две части, и передняя взорвалась и загорелась.

На борту находилось 62 пассажира и пятеро членов экипажа — 42 гражданина Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и трое граждан Киргизии. Погибли 38 человек, включая одного ребенка. Выжили 29 человек, в том числе три члена экипажа. Выжившие находились в хвостовой части самолета, среди них девять россиян.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшем смерть двух и более лиц. Для расследования Генпрокуратура Казахстана создала следственно-оперативную группу, в которую вошли сотрудники транспортной прокуратуры, МВД и МЧС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вынужден был отменить свое участие в неформальном саммите глав стран СНГ и вернулся в Баку из Петербурга. В стране в связи с гибелью ее граждан объявлен национальный траур.