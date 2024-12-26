До выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы о причинах крушения самолета Azerbaijan Airlines недалеко от Актау было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В настоящий момент идет следствие, любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. Нужно дождаться окончания этого следствия», — сказал он.

Песков подчеркнул, что до выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно.

«И мы, конечно же, делать это не можем, и никто не должен этого делать», — добавил пресс-секретарь.

Самолет компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря около аэропорта города Актау на западе Казахстана. На его борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. В результате ЧП 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы.

По данным Минздрава России, состояние троих пострадавших россиян оценивается как крайне тяжелое, одна пациентка находится в тяжелом состоянии, еще пятеро, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, причина крушения лайнера — столкновение лайнера с птицами. Согласно другой версии, катастрофа произошла из-за взрыва кислородного баллона. По версии, которую приводит телеграм-канал Baza, Embraer 190 якобы мог сменить курс из-за угрозы атаки дронов на Чечню.

Кроме того, эксперты не исключили, что крушение самолета могло быть связано с терактом или попыткой захвата воздушного судна. Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования причин крушения.