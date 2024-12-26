Состояние троих россиян, пострадавших в результате крушения самолета Embraer 190 в Казахстане, оценивается как крайне тяжелое, одна пациентка находится в тяжелом состоянии, еще пятеро, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил Минздрав России в своем телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что по результатам консилиума было принято решение об их эвакуации пострадавших спецбортом МЧС на лечение в стационары ведущих федеральных медицинских организаций Минздрава России, а также в медучреждение Департамента здравоохранения города Москвы.

«В полете пациентов сопровождает мультидисциплинарная бригада из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалисты МЧС России», — рассказали в министерстве.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку —- Грозный потерпел крушение утром 25 декабря около аэропорта города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы.

Предварительной причиной крушения называли столкновения лайнера с птицами. По другой версии, катастрофа произошла из-за взрыва кислородного баллона. По одной из версий, которую приводит телеграм-канал Baza, Embraer 190 якобы мог сменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню. Эксперты не исключили, что крушение самолета могло быть связано с терактом или попыткой захвата воздушного судна. Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования причин крушения.