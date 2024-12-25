В результате крушения пассажирского самолета Embraer 190 погибли 38 человек, пишет издание Tengrinews со ссылкой на заявление вице-премьера Казахстана Каната Бозумбаева. По информации МЧС республики, на борту лайнера находилось 67 человек, включая пятерых членов экипажа.

По словам вице-премьера, многие тела обгорели, предстоит отдельная процедура их опознания.

Бозумбаев отметил, что выжили 29 человек, включая троих детей. 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, добавил он. По данным МЧС, среди выживших девять россиян, 15 граждан Азербайджана и трое уроженцев Кыргызстана. Гражданство еще двоих уточняется.

Также премьер добавил, что, согласно предварительным данным, никто из граждан Казахстана, находившихся на борту, не выжил. При этом еще не установлена личность одной пострадавшей, которая находится в больнице без сознания.

По данным МЧС республики, на борту самолета находились шесть граждан Казахстана, 42 — Азербайджана, трое — Кыргызстана и 16 граждан России. Все члены экипажа имели азербайджанские паспорта.

В Росавиации сообщили, что крушение самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшегося из Баку в Грозный, произошло в 09:30 на восточном побережье Каспийского моря, при заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау.

Предварительной причиной крушения называли столкновения лайнера с птицами. По другой версии, катастрофа произошла из-за взрыва кислородного баллона. По одной из версий, которую приводит телеграм-канал Baza, Embraer 190 якобы мог сменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню. Эксперты не исключили, что крушение самолета могло быть связано с терактом или попыткой захвата воздушного судна.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с крушением самолета объявил четверг, 26 декабря, днем траура в стране.