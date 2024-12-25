По предварительным данным, на борту разбившегося в Актау самолета Az Airlines находились 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана и три гражданина Кыргызстана, говорится в телеграм-канале Минтранса республики.

Ранее в Генконсульстве России в Уральске сообщили RTVI, что ведомство уточняет информацию о наличии россиян на борту разбившегося самолета.

В Росавиации сообщили, что крушение самолета Embraer 190 авиакомпании Az Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный, произошло в 09:30 в восточного побережья Каспийского моря, при заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау.

«Предварительно: после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение «идти» на запасной аэродром — им был выбран Актау», — сказано в сообщении.

Росавиация находится в контакте с перевозчиком AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана.

В МЧС Казахстана уточнили, что на борту самолета находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа.

«По пострадавшим информация уточняется. Предварительно имеются 25 выживших человек из них 22 человек доставлены в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

Всего задействованы 150 личного состава, 45 единиц техники ДЧС, НГПС, ДП. Списки пассажиров уточняются, добавили в МЧС.

Позже РИА Новости со ссылкой на МЧС Казахстана сообщило, что 27 выживших доставлены в больницу после крушения самолета, из них трое детей.