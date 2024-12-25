Причиной крушения пассажирского самолета Embraer 190 возле казахстанского города Актау мог стать взрыв кислородного баллона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области.

Телеграм-канал Sputnik Казахстан отмечает, что после ЧП на борту медикам поступил вызов «по первой категории». Такой вызов, согласно Минздраву республики, связан с состоянием пациента, которое представляет непосредственную угрозу жизни и требует оказания немедленной медицинской помощи.

«Как сообщает руководитель управления Б. Избасаров, 25.12.2024. в 10.58 поступил вызов 1 категории срочности (на борту самолета взорвался баллон). Отправлены 22 бригады скорой помощи и 6 бригад ЦМК (центр медицины катастроф)», — сообщили в региональном управлении (цитата по РИА Новости).

Местное издание ORDA со ссылкой на выживших пассажиров также сообщает, что в двигатель воздушного судна попала птица и это привело к взрыву кислородного баллона. После этого, по словам очевидцев, многие пассажиры начали терять сознание.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию по расследованию крушения самолета, ее возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев.

Также начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 344 УК РК), уточняет агентство ORDA.

В Росавиации сообщили, что крушение самолета Embraer 190 авиакомпании Az Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный, произошло в 09:30 в восточного побережья Каспийского моря, при заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау. Предварительной причиной крушения назвали столкновения лайнера с птицами.

Согласно последним данным МЧС Казахстана, в результате крушения выжили 29 человек, включая двух детей. Пострадавшие доставлены в больницу. Также в ведомстве уточнили, что на борту самолета находились 69 человек.