Казахстанская авиакомпания Qazaq Air на месяц приостановила полеты по маршруту Астана — Екатеринбург по соображениям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию», — пояснили в компании.

В Qazaq Air добавили, что авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков перевозчика.

«Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков», — заключили в пресс-службе.

Пассажирам отмененного рейса будет обеспечен возврат полной стоимости авиабилетов и предложено бесплатное перебронирование на альтернативные авиарейсы.

Днем ранее, 26 декабря, израильская авиакомпания El Al приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву на предстоящую неделю после катастрофы с направлявшимся в Грозный самолетом Azerbaijan Airlines.

Самолет компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря около аэропорта города Актау на западе Казахстана. На его борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. В результате ЧП 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы.