США выдвинули обвинения против одного из лидеров Кубинской революции, бывшего президента Кубы Рауля Кастро, пишет Reuters со ссылкой на чиновника американской администрации.

В статье не приводятся подробности обвинений. Fox News ранее сообщал, что официальное объявление по этому поводу будет сделано на пресс-конференции в Майами, связанной с чествованием жертв инцидента 1996 года, когда ВВС Кубы сбили два легкомоторных самолета гуманитарной организации «Братья во спасение» (Brothers to the Rescue), основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Атака произошла над международными водами Флоридского пролива, в результате погибли четыре человека, трое из которых были гражданами США.

О том, что обвинения против Кастро будут основаны на расследовании инцидента 1996 года, в разговоре с Reuters утверждал представитель Минюста США. По версии Вашингтона, самолеты были сбиты по его приказу. Тогда Кастро занимал пост министра обороны Кубы. CBS News сообщал, что прокуратура в штате Флорида возобновила расследование инцидента в этом году.

Предъявление обвинений против 94-летнего Кастро свидетельствует об усилении давления Соединенных Штатов на кубинские власти, отмечает Reuters. Агентство указывает, что об уголовном преследовании бывшего лидера Кубы было объявлено на фоне призывов президента США Дональда Трампа к смене режима в республике.

«Америка не потерпит, чтобы государство-изгой предоставляло убежище враждебным иностранным военным, разведывательным и террористическим организациям всего в девяноста милях от американской территории», — заявил глава Белого дома 20 мая.

Reuters также обращает внимание на то, что похожим образом Вашингтон предъявил обвинения бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который в январе был похищен американскими военными во время рейда в Каракас, вывезен из страны в США и заключен под стражу в тюрьме Бруклина.

Конгрессмен от Флориды Карлос Хименес признал, что практический эффект от предъявления обвинений против Кастро ограничен:

«Я не уверен, что мы отправимся на Кубу, чтобы забрать Рауля Кастро, но сам факт предъявления обвинения значит очень много для семей погибших».

Бывший высокопоставленный представитель Минобороны США, профессор Флоридского международного университета Фрэнк О. Мора также счел маловероятным повторение на Кубе такого же сценария, как в Венесуэле. По его словам, предъявление обвинений — это «психологическая операция», призванная заставить кубинцев пойти на уступки.

Рауль Кастро занял пост президента Кубы в 2008 году после смерти своего брата Фиделя, руководившего республикой с момента революции 1959-го. В 2018-м Рауль ушел в отставку, а в 2021-м покинул пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы. Несмотря на это, он по-прежнему остается влиятельной фигурой в кубинской политике. CNN называет его теневым правителем островного государства.

В то же время The New York Times писала, что 94-летний Кастро «слаб, плохо слышит и с трудом говорит». Захват столь пожилого человека «элитным отрядом спецназа, вероятно, будет выглядеть не лучшим образом, но это может не иметь значения для Белого дома», говорится в статье.

Внук Кастро Рауль Гильермо Родригес Кастро считается главным связующим звеном между США и Кубой. В мае 2026 года он встречался с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. В ходе переговоров он дал понять представителям Кубы, что в случае промедления по вопросу сотрудничества с США им грозит участь Мадуро, рассказал CBS News представитель разведуправления.

Давление Вашингтона на Гавану усилилось после январских событий в Венесуэле и свержения Николаса Мадуро. США объявили Кубу угрозой и ввели блокаду острова, что привело к перебоям в подаче электроэнергии и усугубило и без того тяжелейший кризис, с которым республика столкнулась в последние десятилетия. В стране уже несколько месяцев продолжаются веерные отключения электричества, на острове закончилось топливо.