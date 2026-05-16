Намерение властей США предъявить официальное обвинение бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро может говорить о том, что американские военные готовятся провернуть на острове такую же военную операцию, как и в Венесуэле. О такой вероятности пишет The New York Times (NYT).

14 мая представитель Минюста США подтвердил информацию о планах предъявить Кастро обвинения, связанные с его предполагаемой ролью в сбитии двух самолетов гуманитарной организации «Братья во спасение» (Brothers to the Rescue) в 1996 году. Тогда Рауль Кастро был министром обороны.

Расследование потенциальных уголовных обвинений в отношении высокопоставленных кубинских чиновников курирует прокуратура Южного округа Флориды. Обвинение должно быть утверждено большим жюри.

NYT считает, что за этими сообщениями скрывается «невысказанное предупреждение», намекающее на повторение ситуации с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Предлогом для рейда в Каракас и ареста Мадуро стали федеральные обвинения против лидера республики в торговле наркотиками.

«Готовятся ли американские военные к аналогичному рейду на Кубе, неизвестно, хотя, вероятно, операция не является неизбежной. <…> Однако другие источники, знакомые с позицией администрации [США], говорят, что высокопоставленные чиновники, по крайней мере, хотят иметь возможность повторить сценарий, примененный в Венесуэле», — пишет NYT.

Газета отмечает, что сейчас значительные силы американских спецподразделений развернуты на Ближнем Востоке на случай возобновления военных действий против Ирана.

Формально Рауль Кастро отошел от власти, но, как передает CNN, остается теневым правителем Кубы и сохраняет политическое влияние на острове.

NYT отмечает, что 94-летний Кастро «слаб, плохо слышит и с трудом говорит». Захват столь пожилого человека «элитным отрядом спецназа, вероятно, будет выглядеть не лучшим образом, но это может не иметь значения для Белого дома», говорится в публикации.

Бывший высокопоставленный представитель Минобороны США, профессор Флоридского международного университета Фрэнк О. Мора считает намерение предъявить обвинение Кастро «психологической операцией», чтобы заставить кубинцев пойти на уступки. Вероятность повторить на Кубе такой же сценарий, как в Венесуэле, эксперт назвал маловероятной.

14 мая Кубу посетил директор ЦРУ Джон Ратклифф, став вторым главой американской разведки, посетившим остров после революции 1959 года. Ратклифф встретился с внуком Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро, кубинским министром внутренних дел Ласаро Альваресом Касасом и главой разведслужб.

В ЦРУ заявили, что целью Ратклиффа было «лично передать послание президента Трампа о том, что США готовы серьезно взаимодействовать по экономическим вопросам и вопросам безопасности, но только если Куба предпримет фундаментальные изменения».

На встрече обсуждалось сотрудничество в сфере разведки, экономическая стабильность и вопросы безопасности, при этом в ЦРУ заявили, что Куба «больше не может быть убежищем для противников в Западном полушарии». Как утверждает NYT, речь шла о требовании закрыть якобы расположенные на острове российские и китайские «посты прослушки».

По словам представителя ЦРУ, которого цитирует CBS News, Ратклифф ясно дал понять, что в случае промедления властям Кубы грозит участь Мадуро.

«США предоставляют реальную возможность для сотрудничества, и — как показал случай с Венесуэлой — к президенту Трампу следует относиться серьезно», — заявил спикер разведуправления.

В заявлении кубинского правительства говорится, что островное государство не представляет угрозы национальной безопасности США, и никаких законных оснований для включения Кубы в список стран, обвиняемых в спонсировании терроризма, нет.