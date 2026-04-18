Делегация США впервые за десять лет посетила Кубу и провела там переговоры с представителями руководства страны, включая внука бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Об этом сообщают Axios и CBS News со ссылкой на источники.

Встреча состоялась 17 апреля и ознаменовала собой «дипломатический прорыв», пишет Axios. Это первый случай посещения Кубы правительством США после визита президента Барака Обамы в 2016 году.

С американской стороны в переговорах участвовали высокопоставленные представители Госдепартамента, их имена не называются. Одним из участников переговоров со стороны Кубы был Рауль Гильермо Родригес Кастро — внук и телохранитель бывшего президента страны Рауля Кастро, который, как утверждает Axios, продолжает быть фактическим руководителем Кубы.

Axios еще в феврале писал, что госсекретарь США Марко Рубио проводит секретные переговоры с внуком Кастро «в обход официальных каналов» кубинского правительства. Как поясняли источники издания, Рубио и его команда видят в 41-летнем Рауле Гильермо Родригесе Кастро и его окружении представителей молодого поколения кубинцев, ориентированных на бизнес и видящих «ценность в сближении с США».

По данным издания, американские чиновники во время переговоров 17 апреля призвали реформировать экономическую и государственную систему Кубы «при поддержке США», предупредив, что у властей острова есть лишь небольшое окно возможностей «прежде чем ситуация необратимо ухудшится».

Делегация США также предложила помочь Гаване с восстановлением интернет-связи путем развертывания спутниковых терминалов Starlink и выразила готовность ослабить торговое эмбарго при выполнении ряда условий.

Речь идет в частности о выплате компенсаций жителям и корпорациям США, чьи активы и имущество были конфискованы после революции 1959 года; освобождении политзаключенных и обеспечении кубинскому народу больших политических свобод, в том числе «свободных и справедливых» выборов.

По словам источников Axios, американские чиновники также выразили обеспокоенность по поводу того, что «иностранные разведывательные, военные и террористические группы действуют с разрешения кубинского правительства менее чем в 100 милях от территории США».

Собеседник издания утверждает, что Трамп «полон решимости» добиваться дипломатического решения, но «не допустит, чтобы остров превратился в серьезную угрозу национальной безопасности, если кубинские лидеры не захотят или не смогут действовать».

Кубинцев призвали готовиться к «военной агрессии»

На прошлой неделе Рауль Гильермо Родригес Кастро пытался передать Трампу письмо в обход госсекретаря Марко Рубио — через своего друга и партнера, кубинского бизнесмена Роберто Карлоса Чамисо Гонсалеса, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Сотрудник таможенно-пограничной службы США остановил Гонсалеса в аэропорту Майами и забрал у него письмо, а самого предпринимателя отправили обратно в Гавану, утверждает один из собеседников газеты.

Письмо Трампу было оформлено по типу дипломатической ноты и скреплено официальной кубинской печатью. По словам американского чиновника, в послании предлагались экономические и инвестиционные соглашения, а также смягчение санкций. Кроме того, послание предупреждало, что Куба готовится к возможному вторжению США.

Попало ли письмо к Трампу, неизвестно. В Белом доме WSJ не ответили на этот вопрос.

17 апреля американский президент анонсировал скорые перемены на Кубе, которые принесет «огромная сила» США.

«Это будет новый рассвет для Кубы. Мы собираемся помочь им с Кубой», — заявил глава Белого дома на мероприятии в Аризоне.

Трамп добавил, что в США живет немало американцев кубинского происхождения, «с которыми жестоко обращались, чьи семьи были убиты, подвергнуты насилию» и которые сейчас наблюдают за происходящим на острове. «А теперь посмотрите, что произойдет», — сказал Трамп.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель за день до этого заявил, что страна переживает «чрезвычайно сложный период» на фоне американской блокады, и призвал кубинцев быть готовыми «противостоять серьезным угрозам», включая «военную агрессию».

«Мы этого [конфронтации] не хотим, но наш долг — быть готовыми, чтобы избежать этого, а если это неизбежно, то и победить», — сказал Диас-Канель 16 апреля, в 65-ю годовщину провала высадки поддерживаемого США десанта в Заливе Свиней.

Несколькими днями ранее замглавы МИД Кубы Анаянси Родригес Камехо заявила, что Гавана готова к диалогу с США, но исключает обсуждение своей политической системы. «Ни президент, ни должность какого-либо чиновника не являются предметом переговоров», — подчеркнула замминистра.

Она добавила, что любой «внешний агрессор» столкнется с «непримиримым сопротивлением» со стороны кубинского народа. При этом Камехо выразила уверенность, что Куба и США могут поддерживать «цивилизованные отношения», основанные на взаимности и уважении суверенитета.