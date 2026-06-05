Европейские компании «бегут» с Кубы, закрывая там свой бизнес, из-за новых шагов США по усилению многолетнего эмбарго островного государства, пишет Politico. Продолжая зарабатывать на Кубе, эти компании рискуют обнаружить свои счета замороженными или отрезанными от американской финансовой системы.

Среди «беглецов» оказались испанские гостиничные сети Meliá и Iberostar, которые десятилетиями работали на самых роскошных кубинских курортах. За последние недели они отозвали свои бренды и менеджмент из десятков объектов на острове, рассказывает издание.

Массовый исход случился перед тем, как США ввели в конце мая новые жесткие санкции в отношении иностранных компаний, которые ведут бизнес с кубинскими госструктурами. Особенно это касается тех, кто сотрудничает с конгломератом GAESA под управлением кубинских вооруженных сил.

ЕС является крупнейшим торговым партнером Кубы и основным источником иностранных инвестиций. Теперь же европейские компании, работающие в секторах от судоходства и логистики до энергетики и сельского хозяйства, «отчаянно избавляются от своих активов на острове и спешат покинуть его», говорится в публикации.

Свою деятельность на Кубе, в частности, приостановили транспортные гиганты в сфере контейнерных перевозок — французская CMA CGM и немецкая Hapag-Lloyd. Обе сослались на угрозу американских санкций. Эти компании обеспечивали примерно 60% кубинских морских перевозок.

Собеседники Politico из числа непосредственных операторов торгово-инвестиционных отношений стран Европы с Кубой сказали, что риски работы на острове теперь перевешивают выгоду. Особенно рискуют небольшие компании, которые «могут быть легко стерты с лица земли», сказал представитель Германии.

Под угрозой санкций может оказаться и французский бренд Pernod Ricard, который совместно с государственной компанией Cuba Ron участвует в производстве знаменитого экспортного кубинского рома Havana Club. В Pernod Ricard не ответили на просьбу издания о комментарии.