Президент России Владимир Путин подписал два закона, ужесточающих правила пребывания трудовых мигрантов в России. Первый из них обязывает иностранцев, работающих в России, обеспечивать себя и членов семьи, находящихся на их иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента.

Размер необходимого дохода будет определяться по субъекту, где работает человек. Если он трудится сразу в нескольких регионах, расчет проведут по наибольшему показателю. При этом итоговая сумма не должна превышать среднемесячную начисленную зарплату в соответствующем регионе.

При доходах ниже установленного уровня трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в стране сократят.

Контролировать заработки станут два ведомства. Налоговые органы будут автоматически направлять в МВД сведения о доходах иностранца за три, шесть, девять и двенадцать месяцев календарного года, а Социальный фонд — данные о его трудовой деятельности, уточняет РИА Новости.

Самим приезжим предстоит представлять в полицию справку о доходах, копию налоговой декларации или документы, подтверждающие уплату НДФЛ. Одновременно расширяется перечень оснований для аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Отдельные правила вводятся для детей. Оставаться в России они смогут только на срок действия разрешения на работу родителя и при условии, что тот платит фиксированный авансовый платеж по НДФЛ и за себя, и за каждого ребенка.

По достижении 18 лет детям мигрантов придется либо покинуть страну в течение 30 дней, либо в этот же срок подать заявление на патент. Срок пребывания детей мигранта в России не может превышать срок действия патента родителя (но не дольше, чем до их 18-летия) при условии, что родитель уплачивает фиксированный авансовый платеж по НДФЛ.

Второй документ вносит изменения в Налоговый кодекс. Поправки касаются статей 85 и 102 части первой, а также статьи 227.1 части второй и дополняют налоговый механизм, связанный с учетом доходов иностранных работников.

В частности, с 1 января 2027 года авансовый платеж по НДФЛ обязаны будут вносить иностранцы, временно или постоянно пребывающие в России и работающие у физических лиц. При наличии иждивенцев платеж вырастет: за каждого придется доплатить сумму, равную его половине. Для тех, кто занят у частных лиц для личных, домашних и подобных нужд, региональный закон может установить повышенный коэффициент.

Авансовый платеж по НДФЛ в отношении иностранных граждан, занятых у физлиц, устанавливается в размере 1,7 тыс. рублей за каждый месяц проживания в РФ. Для занятых в организациях, у индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих специалистов размер платежа сохранится — 1,2 тыс. рублей в месяц.