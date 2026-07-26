Швеция создает гражданскую службу внешней разведки по образцу британской MI6, пишет The Economist. По данным издания, одним из главных поводов для реформы стали просчеты 2022 года: тогда шведская военная разведка MUST, как и ряд европейских служб, не поверила предупреждениям США и Великобритании о скором начале боевых действий между Москвой и Киевом.

О создании новой структуры правительство объявило в мае. Она получит название UND и будет работать как гражданская служба внешней разведки, сопоставимая с британской Secret Intelligence Service, более известной как MI6. По словам министра иностранных дел Марии Мальмер Стенергард, новая спецслужба будет действовать параллельно с MUST, но заберет часть ее функций, включая кураторство над подразделением Special Collection Office, которое ведет агентурные операции за рубежом.

План, как ожидается, парламент одобрит 13 августа — накануне сентябрьских всеобщих выборов. Начать работу новая служба должна в январе 2027 года.

Инициатор реформы — бывший премьер-министр Карл Бильдт, который в прошлом году подготовил обзор шведской разведывательной системы. По его оценке, ключевой проблемой оказался структурный пробел: в отличие от многих союзников, у Швеции не было внешней разведки вне армейского подчинения и с прямой ориентацией на доклады правительству.

«Мы очень хорошо отслеживали военные события на местах, но не так хорошо разбирались в российской политике и в том, куда она движется», — сказал Бильдт.

Из этого, по его мнению, следует главный вывод: стране нужна гражданская структура, способная лучше оценивать политические решения российского руководства.

Скорость реформы нравится не всем. Вооруженные силы и часть оппозиции предупреждают, что при сжатых сроках ее могут провести слишком поспешно, хотя с самой идеей в целом почти никто не спорит.

The Economist напоминает, что в последние годы Стокгольм уже действовал в таком же ускоренном режиме и в других вопросах безопасности. После 2022 года страна подала заявку в НАТО и менее чем за два года вступила в альянс, завершив почти двухвековой период военного неприсоединения. Сейчас Швеция направляет на оборону 2,8% ВВП и рассчитывает довести эту долю до 3,5% к 2030 году.

Разведывательные реформы идут и в других европейских странах. Германия, в частности, добивается смягчения жестких правил приватности, которые ограничивают возможности внешней разведки BND. Причина не только в действиях России, но и в растущем беспокойстве Европы из-за зависимости от американских разведданных на фоне напряженных отношений с Вашингтоном.

На этом фоне в Германии и Нидерландах уже звучали идеи создать в Европе собственные сети обмена разведывательной информацией по образцу Five Eyes — альянса США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Однако The Economist отмечает, что реализовать такой проект будет непросто: основа Five Eyes — радиотехническая разведка, а сотрудничество в этой сфере требует, как выразился Бильдт, «очень глубокого доверия».

Поэтому более реалистичным сценарием издание считает не новую общеевропейскую систему, а неформальный обмен аналитикой между близкими партнерами и усиление работы с открытыми данными, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Сам Бильдт в необходимости реформы не сомневается. «Думаю, это надо было сделать десять лет назад», — признал он.