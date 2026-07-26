США заявили, что Международный уголовный суд пора расформировать, и призвали все государства-участники выйти из Римского статута. Об этом Госдепартамент сообщил 25 июля — на следующий день после того, как о выходе из организации объявила Венесуэла.

В Вашингтоне решение Каракаса приветствовали и назвали его частью «возглавляемых США усилий по демонтажу коррумпированного и никчемного МУС». Сам суд в заявлении именуется «так называемым», а слово «расследует» в отношении дела Николаса Мадуро взято в кавычки: по версии Госдепа, МУС ведет его с 2018 года и так и не добился результата.

«Вместо этого МУС растратил свои ресурсы на расследования и обвинения в отношении лиц из стран, которые обладают компетентными, независимыми судебными системами и которые никогда не подчинялись юрисдикции суда. Это откровенное превышение полномочий, политическая предвзятость и избирательное правоприменение. МУС не является ни авторитетным, ни независимым, ни легитимным», — говорится в заявлении.

Отдельно Госдеп приписал заслугу в преследовании бывшего президента Венесуэлы Вашингтону: «Благодаря лидерству президента Трампа и усилиям мужественных американских военных Мадуро теперь отвечает перед судом США за совершенные им преступления».

Пришло «время ликвидировать» Международный уголовный суд, заявили в ведомстве, добавив: «США призывают всех участников МУС выйти из Римского статута».

О решении Каракаса стало известно 24 июля. Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия сообщил, что ООН уведомлена о «безотзывном» решении, и обвинил МУС в «географической предвзятости» против стран Африки и Латинской Америки, а также в использовании суда для подрыва суверенитета государств Глобального Юга. Временный президент Делси Родригес высказалась в том же духе: «Мы не верим в организации и институты такого типа».

В 2018 году МУС приступил к предварительному изучению ситуации в Венесуэле, а в 2021-м прокурор Карим Хан открыл официальное расследование. Основанием стал вывод суда 2020 года о том, что с 2017 года гражданские чиновники, военные и сторонники властей могли совершать в стране «преступления против человечности». В январе 2025 года суд закрыл представительство в Каракасе, сославшись на отсутствие сотрудничества со стороны венесуэльских властей.

В декабре 2025 года Национальное собрание Венесуэлы отменило закон о ратификации Римского статута. Через месяц американские военные захватили президента Николаса Мадуро и вывезли его в США, где ему предъявлены обвинения в наркоторговле.

После этого позиции Вашингтона и Каракаса сблизились по многим вопросам. 24 июля Трамп заявил, что Венесуэла пока не готова к новым выборам, но высоко оценил действия Делси Родригес: «Ей-богу, прогресс огромный. Делси делает фантастическую работу».

Выход Венесуэлы совпал с другим ударом по суду. В тот же день государства-участники, по данным Reuters, проголосовали за отстранение Карима Хана от должности прокурора на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, которые он отрицает. Как сообщили агентству два дипломатических источника, за это решение высказались 82 из 125 стран.

Кампанию против МУС администрация Дональда Трампа ведет не первый год. В феврале 2025 года президент США подписал указ о санкциях против суда, заявив, что тот «предпринимал незаконные и необоснованные действия против Америки и нашего близкого союзника Израиля». Поводом стали выданные в ноябре ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Йоава Галанта. В середине июля госсекретарь Марко Рубио пообещал «ответ всего правительства, чтобы систематически выводить суд из строя».

Для России тема МУС также не является отвлеченной. В марте 2023 года суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в причастности к вывозу детей с украинских территорий.

Москва юрисдикцию МУС не признает: подпись под Римским статутом Россия отозвала в 2016 году и считает подобные решения ничтожными. Следственный комитет возбудил дела против Карима Хана и ряда судей, а 26 июля МИД РФ заявил о намерении добиваться выдачи Хана.