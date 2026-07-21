Госдума во втором и в третьем чтениях приняла пакет законов, расширяющих основания для выдворения мигрантов и для отказа иностранцам в гражданстве России, передает корреспондент RTVI.

«Предстоит еще очень много работы, направленной на то, чтобы бороться с искусственным завозом в страну людей, которые едут сюда просто с целью замещения, а не для работы, а также по созданию атмосферы законопослушания у всех мигрантов — как с иностранными паспортами, так и уже с российскими», — сказал RTVI зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев.

По его словам, следует «переформатировать программу переселения соотечественников, исключить из понятия «соотечественник» представителей тех национальностей, которые имеют за пределами России свои титульные национальные государства, и тех народов, которые исторически не происходят из территории России».

Кроме того, продолжил собеседник RTVI, назрело дальнейшее расширение оснований для прекращения российского гражданства, например, за нарушение присяги, данной при вступлении в гражданство РФ.

«Включение в число оснований прекращения гражданства всех преступлений, связанных с посягательством на личность, а также преступлений, связанных с демонстрацией хамского, пренебрежительного отношения к людям, актуально. То есть, на мой взгляд, все насильственные преступления, все тяжкие, особо тяжкие преступления, абсолютно все должны быть в числе оснований однозначно», — сказал Матвеев.

Также он настаивает на продолжении расширения оснований для выдворения из страны за совершение таких административных правонарушений, как хулиганство.

Кроме того, Матвеев считает актуальным принять законы, ограничивающие для иностранцев приобретение оружия, в том числе огнестрельного. Еще один закон, который, как полагает депутат, должна принять Госдума, касается введения запрета закрывать лицо в общественных местах, он касается и никабов в том числе.

Первый закон, который приняла Госдума на пленарном заседании, вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, поправками расширяется перечень правонарушений, за совершение которых иностранные граждане помимо штрафа будут подлежать выдворению из России. Число соответствующих статей КоАП вырастет более чем в два раза — до 45, говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам ранее.

Выдворение в качестве безальтернативного наказания будет грозить, например, за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ; за нарушение военного положения, за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ; за призывы к введению санкций; за нарушение требований режима ЧС; участие в деятельности иностранной или международной нежелательной организации; участие в несанкционированных митингах, принуждение к участию или отказу от участия в забастовке; за создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры и связи.

Перечень правонарушений, за которые вводится выдворение, дополнился также дискриминацией, то есть нарушением прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии и так далее.

Выдворение будет также грозить за неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране границы Российской Федерации.